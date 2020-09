Ori and the Will of the Wisps nu verkrijgbaar op Nintendo Switch

Tijdens de Nintendo Direct Mini Partner Showcase van 17 september sluit Nintendo af met een dikke verrassing. Ori and the Will of the Wisps is vanaf nu verkrijgbaar op de hybride console van Nintendo.

De Microsoft game die tot nu toe enkel verkrijgbaar was voor Xbox en Windows 10 PC’s is vanaf vandaag ook speelbaar op Nintendo Switch. De release van de game is een grote verrassing voor de fans en een uitbreiding tussen de samenwerking tussen Microsoft en Nintendo.

Moon Studio’s Ori games worden erg veel geprezen. Ook wij waren zeer onder de indruk van de game. Alles vloeit ontzettend goed in elkaar in deze schitterende en schattige platformer. Lees hier onze review. De game speelt op Nintendo Switch ook met vloeiende 60FPS.

Je kunt de game nu al digitaal aanschaffen via de Nintendo eShop en direct spelen. Wil je liever een fysieke versie van de game? De collector’s Edition is nu verkrijgbaar via Iam8bit. De Collector’s Edition komt met zowel de eerste Ori game, als de gloednieuwe Ori game op twee verschillende cartridges.

Ga jij (opnieuw) aan de slag met deze unieke platformer op je Nintendo Switch?