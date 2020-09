Speel dit weekend gratis de Black Ops Cold War Alpha

Tijdens de Playstation 5 Showcase waarin we eindelijk de prijs en releasedatum hebben ontvangen van de nieuwe console, verschenen er nieuwe Call of Duty beelden. We kregen ook een mededeling over een gratis Alpha. Dit weekend!

Alle Playstation 4 spelers mogen dit weekend aan de slag met de Alpha demo van Call of Duty: Black Ops Cold War. Je hebt geen pre-order nodig voor de game en je kan de game nu al downloaden.

De Alpha geeft spelers een kleine voorproef van de multiplayer mode. De Cold War Alpha gaat op vrijdag 18 september 19:00 van start. Zondag 20 september om 19:00 is het weer afgelopen. De volgende mogelijkheid om de game te kunnen spelen is tijdens de gesloten beta, waar nog geen datum voor bekend is gemaakt.

De volledige game verschijnt op 13 november, één dag na de release van de Playstation 5 in Amerika en 3 dagen na de release van de Xbox Series X en Series S. Vanaf dag één is er ook een next-gen versie van Black Ops Cold War. De standaard versie van de game bevat geen gratis upgrade, maar is wel via backwards compatible speelbaar op beide nieuwe consoles.

Indien je eerst op de Playstation 4 of Xbox One wilt spelen, maar ook op Xbox Series X of Playstation 5 zodra je deze in huis haalt, met alle verbeterde toeters en bellen moet je de cross-gen bundel aanschaffen. Deze kost €10 meer en bevat zowel de huidige als de next-gen versie. Alle Cold War spelers kunnen met elkaar samen spelen. Ongeacht welke generatie zij spelen of welke console.

Playstation 5 beelden

Heb je de Playstation 5 beelden van Call of Duty: Black Ops Cold War gemist tijdens de showcase? Check deze hier beneden dan terug! We zien de eerste beelden van de campaign mode, bomvol actie momenten.

Ga jij dit weekend aan de slag met de Black Ops Cold War Alpha?