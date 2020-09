Monster Hunter Rise krijgt gratis content en 30FPS

De nieuwe Monster Hunter main game zal uit gaan komen op de Nintendo Switch. De aankondiging zag er goed uit! Maar, nu is er meer nieuws over de game!

Monster Hunter Rise zag er fantastisch uit in de eerste trailer, waar je direct de Monster Hunter stijl terug ziet keren. Monster Hunter Worlds is nog steeds een populaire online game, toch zal Rise de main reeks voortzetten! Arekkz, een YouTuber, is achter een boel informatie gekomen door een Q&A. Hier spreekt hij onder andere over de vloei aan gratis post-launch content die komen gaat. Ook spreekt hij hier over hoe de ontwikkelaars een stabiele 30FPS in gedachten hebben en dat hier sterk naar ontwikkeld zal gaan worden. Bekijk de video hier beneden:

Rise zal geen open wereld titel worden, maar zal verder bouwen op de exploratie die Monster Hunter World als toon gezet heeft. Over de post-launch content is verder overigens nog niet veel bekend, gezien de game eerst nog compleet moet worden gemaakt. De game zal ook lanceren met een aantal Amiibo, die in-game armor bonussen geven voor jouw personage!

Monster Hunter Rise verschijnt op 26 maart 2021 voor de Nintendo Switch! Kijk jij uit naar de game? Laat het ons weten in de reacties hier beneden, of op Facebook!