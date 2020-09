Worlds 2020 breakdown laatste groep: groep D

De play-in stage van Worlds 2020 is al een paar dagen aan de gang. MAD Lions heeft het zwaar en moet vandaag flink aan de bak om nog naar de volgende ronde te gaan. Meer hierover lezen jullie morgen als de groepen klaar zijn en de knock-out fase van start gaat. Vandaag nemen we nog even de laatste groep van het hoofdtoernooi onder de loep. Dit zou de groep worden van MAD Lions als zij zich nog weten te plaatsen voor het hoofdtoernooi.

Groep A, B en C van Worlds 2020 hebben we vorige week behandeld. Er resteert ons nog één groep die we nog onder de loep moeten nemen. Groep D wordt waarschijnlijk de zwaarste groep om uit te komen. Waar groep B de nummer één uit de LCK heeft en de nummer twee uit de LPL, is het in groep D precies andersom. Groep D heeft de nummer één van de LPL Top Esports en de nummer twee van de LCK DRX. Derde team die bij deze groep is ingeloot is de nummer twee uit de LCS: FlyQuest. Het vierde team dat uit de play-in stage komt wacht een zware kluif aan deze drie teams.

Top Esports domineerde de LPL samen met JD Gaming. Beide teams eindigden met een eindstand van 13 gewonnen games tegen 3 verloren games. In de playoffs werd in de halve finale Sunning met 3-0 verslagen. In de finale gingen Top Esports en JD Gaming helemaal tot vijf games maar wist Top Esports de winst binnen te slepen en de eerste plek binnen te halen. DRX werd tweede in de LCK en verloor in de finale met 3-0 van Damwon Gaming. Echter hadden zij genoeg punten om als tweede team door te gaan naar Worlds 2020. FlyQuest werd tweede in de playoffs van de LCS en kreeg daardoor een directe ticket naar het hoofdtoernooi. Zij verloren van Team SoloMid na een spannende finale wat ook vijf games nodig had om tot een winnaar te komen.