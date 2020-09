GT4 Pack nu beschikbaar op console

Vandaag is het nieuwe GT4 DLC Pack van Assetto Corsa Competizione uitgekomen. Met dit GT4 Pack kunnen consolespelers strijden in het nieuwe GT4 seizoen met 11 nieuwe auto’s.

De GT4 Pack DLC is vanaf vandaag verkrijgbaar in de PlayStation Store voor PlayStation 4 en in de Microsoft Store voor Xbox One voor € 19,99. Spelers kunnen ook de Assetto Corsa Competizione Season Pass kopen voor €24,99, nu beschikbaar in zowel de PlayStation Store als de Microsoft Store, die toegang geeft tot de GT4 Pack DLC en de aankomende British GT Pack DLC (beschikbaar in de winter van 2020).

De GT4 Pack DLC voor Assetto Corsa Competizione brengt 11 nieuwe auto’s die met maximale nauwkeurigheid zijn gereproduceerd door luxe fabrikanten uit de officiële GT4 European Series, geproduceerd door SRO Motorsports Group.

De GT4 klasse is een geweldige racecategorie die vaak dient als startpunt voor de professionele carrière van een coureur in GT-raceomgevingen. Deze voertuigen zijn ongelooflijk opwindend om te rijden dankzij de gelijkmatige prestaties over de hele linie. Bestuurdersvaardigheden zijn de sleutel tot succes, en dit is wat elke autoliefhebber leuk vindt aan de GT4 klasse.

De DLC bevat de volgende auto’s en kleurstellingen:

Alpine A110 GT4 (7 nieuwe kleurstellingen)

Aston Martin Vantage GT4 (7 nieuwe kleurstellingen)

Audi R8 LMS GT4 (4 nieuwe kleurstellingen)

BMW M4 GT4 (8 nieuwe kleurstellingen)

Chevrolet Camaro GT4R (2 nieuwe kleurstellingen)

Ginetta G55 GT4 (1 nieuwe kleurstelling)

KTM X-Bow GT4 (3 nieuwe kleurstellingen)

Maserati MC GT4 (1 nieuwe kleurstelling)

McLaren 570S GT4 (5 nieuwe kleurstellingen)

Mercedes AMG GT4 (10 nieuwe kleurstellingen)

Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport (4 nieuwe kleurstellingen)

Voor meer game reviews en nieuws kijk verder op onze website!