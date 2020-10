MAD Lions strandt in de play-ins van Worlds 2020

De play-in stage van Worlds 2020 is klaar. Helaas voor de fans uit Europa en de LEC moeten we afscheid nemen van de MAD Lions. Zij waren niet in staat om door de knock-out fase van de play-ins te komen. Papara SuperMassive was in vijf games te sterk voor de MAD Lions. Papara SuperMassive waren op hun beurt niet in staat om Unicorns of Love te verslaan in de laatste ronde van de knock-out fase van de play-ins. Unicorns of Love en LGD Gaming wisten wel door de play-ins te komen en mogen zaterdag starten in het hoofdtoernooi.

MAD Lions had het maar lastig tijdens de play-ins van Worlds 2020. Ternauwernood wist het team de knock-out fase van het toernooi te bereiken. In de eerste ronde van de knock-out fase tegen Papara SuperMassive leek het erop of MAD Lions terug in het toernooi kwam. Maar de fouten in hun spel en slechte drafts werden hardnekkig afgestraft. Papara SuperMassive kwam met betere drafts en minder fouten waardoor zij na vijf games verder mochten in het toernooi. Unicorns of Love waren daarna weer op hun beurt te sterk en plaatsten zich voor het hoofdtoernooi. LGD Gaming liet wel zien waarom LPL nummer één regio is. LGD Gaming won beide games in de knock-out fase met 3-0 van hun tegenstanders. Dit was voldoende voor het team om door te gaan naar het hoofdtoernooi.

De groepen van Worlds 2020 zijn nu in zijn geheel bekend. G2 Esports krijgt in groep A Team Liquid erbij. Team Liquid maakte een sterke indruk en zou nog wel is voor wat verrassingen kunnen zorgen in die groep. Rogue in groep B krijgt PSG Talon erbij. PSG Talon was de sterkste team uit groep B van de play-ins. Fnatic in groep C krijgt LGD Gaming van de LPL in hun groep. LGD Gaming zag er wat twijfelachtig uit in de groepsfase van de play-ins, maar in de knock-out fase waren ze ijzersterk. Unicorns of Love gaat naar de groep des doods met de nummer één uit de LPL en nummer twee uit de LCK.