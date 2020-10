Cyberpunk 2077 gaat goud, release veilig gesteld!

Cyberpunk 2077 is vandaag officieel goud gegaan! Wat dit betekent is dat de eerste kopie van de game met succes op een Blu-Ray disc is gebrand en dus gereed is voor productie. De release van 19 november is dus veilig gesteld!

Het beste nieuws voor een nieuwe game is de ‘gone gold’ melding die eventjes voor release op social media verschijnt. Op dit moment is de game klaar en wordt deze voorbereid voor productie. Nog een dikke maand voordat de Cyberpunk 2077 in de (digitale) schappen ligt. Nog voldoende tijd om te produceren, verschepen en de nodige foutjes er uit te strijken. Deze worden als patch meegestuurd in de day one update.

Cyberpunk 2077 has gone gold! 📀 See you in Night City on November 19th! pic.twitter.com/s6U266Y1fp — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 5, 2020

Cyperpunk 2077 verschijnt op 19 november voor Playstation 4, Xbox One en PC. toevallig verschijnt op dezelfde dag ook de Playstation 5 voor ons in Europa. Geen zorgen, want vanaf dag één is de game ook speelbaar op Playstation 5 en Xbox Series X en Series S. De game maakt geen gebruik van de extra kracht van de nieuwe consoles. Ergens in 2021 verschijnt er ook een next-gen versie van Cyberpunk 2077. De Playstation 4 en Series X versie ontvangen dan ook een gratis upgrade naar de nieuwe versie.

Van dezelfde makers, CD Projekt Red, verschijnt er in 2021 ook een next-gen versie van The Witcher 3. Ook hier krijgen Playstation 4 en Xbox One spelers een gratis upgrade voor hun versie van the Wither 3 op Playstation 5 en Series X.

Ga jij vanaf 19 november aan de slag met onder andere Keanu Reeves in Night City? Of ga je eerste aan de slag met de nieuwe Playstation 5 titels zoals Spider-Man: Miles Morales? Ga je voor alle achievements of trofeeën in de game? Dan ga je in ieder geval niet de aller eerste zijn!