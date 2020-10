Overwatch en zijn Halloween Terror is hier!

Het is bijna zo ver, Overwatch en zijn Halloween Terror 2020. Want oktober is uiteraard de maand van spookachtige dingen. Van films tot games, overal moet je nekhaar overeind gaan staan!

Overwatch is een competitieve game waar je met teams van zes strijd voor de overwinning. Je hebt verschillende heroes die je kan spelen om zo het perfecte team samen te stellen, ga voor tank als je niet bang bent om damage te vangen voor je team. Of ben je van de agressieve plays en het schade aanbrengen dan ga je voor een DPS. Toch liever de rots in de branding, ga dan voor een support om schilden en HP uit te delen. Duik in de verschillende game modussen en werk samen om zo bijvoorbeeld een Payload van A naar B te duwen. Of een bepaald plekje op de map te veroveren als ‘King of the Hill’. Overwatch doet ook veel met events, zoals het Halloween Terror Event dat jaarlijks terugkomt.

Dertien oktober is het zo ver, dan gaat het Overwatch Halloween Terror Event live om te spelen. Bij een nieuw event horen uiteraard ook nieuwe skins, dat is nog bijna het leukste van het hele gebeuren! Ook zijn alle rewards van voorgaande jaren weer te koop in de shop, met korting ook. Zo kan je eindelijk die bepaalde skin ophalen van het vorige seizoen waar je toen bij misgreep. Dit jaar zijn er ook talloze nieuwe sprays, skins, emotes, victory poses en highlights om te verdienen. Dit door de lootboxes te sparen of mee te doen aan challenges.

Klaar voor het Overwacht evenement? Zorg dan dat je het spel bezit op één van je consoles of PC hebt en dat je hem update! Dan kan ook jij griezelen met de speciale spelmodus die er ieder jaar is. Waarschijnlijk iets met Junkenstein..?