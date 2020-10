Elemental Crucible Co-op event van start in Genshin Impact

Het eerste evenement sinds de lancering van de game op 28 september is vandaag van start gegaan in Genshin Impact. Het evenement, Elemental Crucible, duurt een week.

Het nieuwe evenement in Genshin Impact brengt spelers bij elkaar in een gecontroleerde omgeving waarin je golven van vijanden moet verslaan. Vier spelers kunnen samen spelen tijdens dit evenement en vijanden die verslagen worden laten een kubus van een bepaald element vallen. Het is jouw taak om deze kubus op te rapen en in te leveren bij de pilaar in het midden. Je hebt maximaal 15 minuten de tijd om dit uit te voeren, maar die ga je waarschijnlijk niet nodig hebben.

Beloningen van het evenement kost je Resin. De beloning bestaat vervolgens uit Adventure Rank XP, Character XP en meer. Daarnaast is er een Alchemy Handbook. Dit handboek dient als een achievement lijst zolang het evenement actief is. Door bepaalde opdrachten te voltooien tijdens het evenement speel je verschillende beloningen gratis vrij. Deze bestaan onder andere uit Primogems, level-up materiaal en Character Ascension materialen.

Requirements

Om mee te doen met het evenement moet je eerst een korte quest voltooien. Door de eventpagina te openen kan je de quest starten. Je moet minimaal Adventure Rank 20 zijn en alle quests in de Prologue: Act II hebben voltooid. Je opent de eventpagina door de kompas te selecteren in het menu. F5 voor PC spelers, rechtsboven op de kompas tikken voor mobiele spelers, en L1 inhouden en de kompas selecteren in het rad-menu op Playstation 4.

Ben jij al aan de slag gegaan met Genshin Impact? Heb je al geluk gehad met de Wishes? Wie is jouw favoriete personage in de game? Ga jij aan de slag met het co-op evenement om je Resin te spenderen, of ga je enkel meedoen voor de achievements om de gratis Primogems de wacht in te slepen?