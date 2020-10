The Outer Worlds komt naar Steam

The Outer Worlds komt eindelijk naar Steam en Sonic The Hedgehog 2 is tijdelijk gratis te pakken via de dient. Het duurt nog 12 dagen, maar dan kan je eindelijk de game krijgen via jouw favoriete store!

The Outer Worlds is al beschikbaar via Epic Games Store en Xbox Game Pass sinds oktober 2019. Nu komt de game eindelijk naar ’t mooie welbekende Steam. The Outer Worlds kreeg ook recentelijk een eerste uitbreiding genaamd Peril on Gorgon. De game was een sterke deelnemer voor Game of the Year in 2019 en was daarmee dus ook één van de beste. Obsidian, de ontwikkelaar, is nu bezig aan de early access voor Grounded en een volledig nieuwe RPG genaamd Avowed.

Gotta Grab Fast!

Sonic The Hedgehog 2 is een geliefde klassieker voor veel gamers. Voor velen is dit misschien wel de reden dat Sonic games zo groots zijn geworden. De game is vanaf nu tot en met 19 oktober 2020 gratis te krijgen via Steam. De reden hiervoor is de zestig jarige verjaardag van Sega, die in 1960 opgericht werd om slotmachines te ontwikkelen. Deze gratis copy van Sonic is een directe port van de 1992 versie. Hier zitten dus geen Sonic Mania elementen in verwerkt, het is echt de originele.

Kijk jij uit naar The Outer Worlds op Steam?