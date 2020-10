RuneScape is nu speelbaar via Steam met in-game extra’s!

De razend populaire MMORPG van Jagex is nu speelbaar via Steam. De game viert haar debuut op het grootste gaming platform met een aantal exclusieve in-game pakketten en Steam-goodies!

Vorige maand deelde we al het goede nieuws over de komst van RuneScape op Steam. Er waren verder niet heel veel details bekend omtrent de toegevoegde waarde, maar nu de game eindelijk beschikbaar is, hebben we er inzicht op. Het eerdere goede nieuws bracht veel mensen naar Steam waardoor de game al snel binnen de top 40 stond van meest toegevoegde game aan de wenslijst. De game heeft op dit moment meer dan 2500 recensies op Steam en het gemiddelde staat op ‘Erg positief’. Goed nieuws dus!

RuneScape debuteert op Steam met een record van nog net geen 10 duizend spelers. Op moment van schrijven spelen er bijna 6000 mensen de game via Steam. Dat is op dit moment ongeveer 17% van alle spelers op RuneScape. Old School RuneScape blijft het meest populair en heeft op dit moment zo’n 65000 spelers online. Het dubbele van RuneScape.

Steam Exclusives

RuneScape heeft op Steam haar eigen achievements, badges, emoticons en ruilkaarten gekregen. Deze staan volledig in het teken van bekende personages en voorwerpen uit de game. Er zijn ook drie verschillende lidmaatschap pakketten te koop via Steam. Deze bevatten ieder hun eigen unieke beloningen.

De Runescape Max Pack kost €119,99 en geeft je het volgende:

12 maanden Membership

De Forge Goblin Male and Female Outfit set

Forge Goblin War Hammer

Forge Goblin Pet Mechanical Frog

50 Bank Space uitbreiding

75 Treasure Hunter Keys (lootboxes)

Twee Cosmetic Tokens

Dagelijks extra Treasure Hunter Keys

RuneScape Soundtrack: The Orchestral Collection

De Standard Pack van €34,99 geeft je het volgende:

3 maanden Membership

De Forge Goblin Male and Female Outfit set

50 Treasure Hunter Keys

RuneScape Soundtrack: The Orchestral Collection

Ten slotte is er nog een Starter Pack voor voor €12,99 met:

1 maand Membership

Forge Goblin War Hammer

15 Treasure Hunter Keys

Ben jij al aan de slag gegaan met de MMORPG op Steam? Of speel je nog steeds via de oude vertrouwelijke client?