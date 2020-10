Xbox Series consoles krijgen officiële demo

Er zijn al een aantal YouTubers die een Xbox Series X in huis hebben gekregen. Toch wilde Xbox zelf iets dieper ingaan op de UI, het dashboard en een aantal games! De video focust vooral op de UI.

De twee laten onder andere Dirt 5 en Gears 5 zien op de Series X. De Xbox Series X komt over 2 weken alweer uit op 10 november, dus iets meer informatie over het dashboard en de user experience is altijd welkom. Het lijkt erop dat de Xbox One user experience flink verbeterd is, blijvende in hetzelfde designschema als het aankomt op kleur, vorm en manier van browsen. Toch zie je in de video hier beneden dat Microsoft flink bezig is geweest met het verbeteren van de mindere aspecten aan de oude UI. Bekijk de video hier beneden en oordeel zelf over de performance en UI/UX!

Wat vooral opvalt, logisch genoeg, is hoe snel je nu kunt browsen door de Xbox Store en andere menu’s. De SSD zal in zowel de PS5 als de Series consoles één van de grootste verbeteringen zijn die je op zal merken als het aankomt op gebruikersgemak. De fan-base is in tweestrijd. Je merkt dat veel mensen blij zijn met de minimale veranderingen om te zorgen voor een bekende, betrouwbare en toch iets frissere ervaring. Dit waar er ook erg veel mensen zijn die vinden dat er te weinig veranderd, dat het onzin is dat ze dit überhaupt laten zien. Wat vooral opvalt is door hoe veel menu’s je soms moet gaan om ergens te komen. Voor de rest lijken de verbeteringen wel doordacht.

Dus, dan is de volgende vraag uiteraard duidelijk: Wat vinden jullie van de huidige UI zoals hij in de video te zien is? Is het een goede verandering of niet? Laat het ons weten op Facebook!