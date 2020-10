Hunt: Showdown doet mee aan Halloween

Hunt: Showdown is een steengoede horrorgame, in deze maand oktober kunnen we eigenlijk alleen maar horrorgames spelen. Het weer sluit aan, vroeg donker, guur. Alles wat je nodig hebt voor een stevig potje gillen, alleen of met vrienden.

De horrorgame Hunt: Showdown is een spel wat je solo of met vrienden kan spelen. Het is aan jullie om bounty’s van monsters te verzamelen en in te leveren. Met speciale sight zoek je naar aanwijzingen die je leiden naar een bepaald monster. Onderweg kom je nog veel meer enge en gevaarlijke wezens tegen die je willen verslinden. Wanneer je het hebt gered tot het monster moet je die nog zien te verslaan, dan de bounty op te pakken, dan te gaan voor nog een groot monster of zoeken naar je exit. Wanneer je via je exit de map verlaat krijg je je XP en gold voor je bounty. Klinkt nog te doen, maar je speelt niet alleen tegen monsters. Ook mensen willen diezelfde bounty die jij hebt of voor welke jij gaat. Met een Battle Royale tintje vecht jij je een weg naar de overwinning. Speel je guns blazing zodat iedereen weet waar je bent om zo het gevecht naar jou toe te brengen of speel je stiekem en stil zodat je stilletjes je victorie kan halen?

Nu geeft Crytek ons een klein voorproefje van het Halloween event. We zien spookachtige vogelverschrikkers en de Butcher met een nieuwe look. Ook monsters in Hunt: Showdown willen soms iets anders dragen. Een horrorgame wat zich ook afspeelt in het daglicht en nog steeds eng is verdient sowieso al een lintje. Daarom geloof ik ook dat met deze Halloween extraatjes het spel nog enger kan worden dan dat het nu al is! Ook tipt Crytek ons dat ze graag hun game op de volgende consoles zien, al ligt de focus nu vol op de game zelf. Zodat wij spelers nu al een geweldige speelervaring hebben. Wij kunnen niet wachten tot we nieuws horen over de komende consoles en Hunt: Showdown!

Durf jij het aan?