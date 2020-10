Temtem vanaf december naar Playstation 5

Humble Games komt op 8 december met de Playstation 5 versie van Temtem. Je kan de game momenteel pre-orderen voor de next-gen console, maar er komt ook een toffe trailer bij kijken!

Temtem wordt vaak vergeleken Pokémon games, maar brengt veel originele gameplay elementen. De game verscheen eerder dit jaar in een vroege toegang staat op Steam en werd goed ontvangen. Ook word de game regelmatig bijgewerkt met nieuwe content en quality-of-life fixes. Op 8 december zal de titel naar PS5 komen!

Temtem heeft een boel te bieden. De game heeft een verhaallijn met een online wereld om doorheen te spelen. Je kan de game ook co-op spelen. Er is player housing, character customization en PvP. Temtem zal het dichtste bij Pokémon op de Playstation gaan komen. In de trailer hierboven krijg je al een beeld van wat de game te bieden heeft. De game komt ook hier in een vroege toegang staat op de next-gen console. Je collect Temtem met ieder eigen abilities en unieke looks. De game is vrij uitdagend, dus vergis je niet! Wat ons vooral op viel, was de art direction. De meer dan 100 verzamelbare beestjes zien er allemaal uniek uit. Wat spelers op viel, was dat de game veel unieke features bleek te hebben. Zo is de combat iets complexer, alhoewel redelijk in dezelfde stijl als Pokémon. Ook zijn de online elementen veel uitgebreider dan in Pokémon.

Temtem verschijnt eerder dan verwacht op 8 december 2020 op de Playstation 5. Ga jij de game spelen? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden!