Hyrule Warriors: Age Of Calamity krijgt demo en trailer

Hyrule Warriors: Age of Calamity krijgt een nieuwe trailer met een showcasing van de Divine Beasts zowel als de gratis demo die vanaf nu te spelen is. Lees hier hoe je deze kan downloaden!

Age of Calamity verschijnt op 20 november 2020 voor op de Nintendo Switch. De game speelt zich 100 jaar voor The Legend of Zelda: Breath of the Wild af. Je komt er in deze game achter wat er precies gebeurd is voordat je in een diepe slaap terecht kwam. De game lijkt ook een stuk donkerder dan dat we gewend zijn. Je kan de demo nu downloaden, door in de eShop naar de game-page te gaan en dan op ‘Demo downloaden’ te drukken! Hij staat dus niet bij ‘nieuw’.

In de demo kan je de eerste chapter spelen. Dit geeft je een gevoel van alle smaakjes die Age of Calamity te bieden gaat hebben. De game heeft een Dynasty Warriors-achtige gameplay met meer focus op verhaal elementen die duidelijk vertellen wat er 100 jaar voor Breath of the Wild gebeurde. Buiten Link kan je controle nemen over Zelda, Impa, Revali, Daru, Urbosa en Mipha. Er zullen ook cameos zijn van andere personages, en KOROKS!!! Mensen die de demo spelen kunnen hun save gebruiken wanneer ze de full game gaan spelen. Je hoeft dus niet helemaal opnieuw te beginnen! Je kan de demo nu al spelen, dus zet je Switch aan!

Je kan, zoals in de trailer hierboven, controle nemen over alle vier de Divine Beasts, voordat Ganon in het spel komt. De gameplay zelf ziet er ook erg veelbelovend uit! Kijk jij uit naar Hyrule Warriors: Age of Calamity? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden!