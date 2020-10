Dit is Call of Duty: Black Ops Cold War op PC

Call of Duty: Black Ops Cold War is niet meer heel erg lang van ons verwijderd. Onlangs deelt Activision een gameplay trailer in een ultra-wide weergave. De vereiste PC specificaties zijn tevens getoond.

Hopelijk heb je een grote harde schijf of SSD, want Call of Duty: Black Ops Cold War is een grote jongen. Dit geldt dubbel en dik als je in 4K wilt gamen op je monster-PC. Indien je alle settings op volle toeren wilt laten draaien in 4K met Raytracing dan kost je dit al snel 250GB op de harde schijf. En dat pas vanaf de lancering van de game. Gaandeweg zal de grootte enkel toenemen zodra er meer content verschijnt.

Bekijk hier beneden alvast de indrukwekkende trailer die laat zien wat je allemaal terugkrijgt voor die 250GB aan ruimte die je er voor inlevert.

Onlangs deelde Activision en Treyarch ook de vereiste specificaties om de game te kunnen spelen op PC. De meest opmerkelijke eis is toch wel een flinke hap uit je opslagruimte. 175GB als je alle modes wilt installeren en dat is nog niet eens in 4K met RTX. Dan zit je al snel aan 250GB. Zonder 4K met RTX zit je nog steeds op 175GB. Gelukkig hoef je niet alles in een keer te installeren. Alleen de Multiplayer mode kost je zo’n 50GB aan opslagcapaciteit.

Call of Duty: Black Ops Cold War is vanaf 13 november verkrijgbaar voor Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en PC. Er is geen gratis next-gen upgrade. Wil je de game met alle next-gen snufjes spelen dan is er een cross-gen bundel voor een paar euro extra. De standaard versie is ook speelbaar op next-gen via backwards compatibility.

Playstation spelers krijgen een jaar lang exclusief toegang tot de Zombies Onslaught mode. Vanaf november 2021 is deze mode ook op andere platformen speelbaar.