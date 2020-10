Maak kennis met de wereld van Final Fantasy XVI

Final Fantasy, even spieken, nummertje 16 alweer. Vandaag deelt Square Enix via een Playstation Blog meer nieuws omtrent de wereld waarin de game zich gaat afspelen. Er is tevens een gloednieuwe teaser website online!

De producent van Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida, neemt fans even mee naar het fictieve land: Valisthea. Dit is het land waarin Final Fantasy XVI zich gaat afspelen. Je kunt alle informatie ook terug vinden op de officiële teaserwebsite. Maar, nu je toch hier bent, kunnen we het je net zo goed even vertellen, toch?

De wereld van Final Fantasy XVI

Het avontuur gaat dus plaatsvinden in Valisthea, het land kent collosale gebergte gevuld met kristallen die de Mothercrystals heten. Deze Mothercrystals zijn verspreid over de wereld en staan er al generaties lang, ze zegenen de plaatsen met aether. Dankzij deze zegen kunnen de realms blijven bestaan en lieven de mensen in volledige comfort. Wat is het toch met Square Enix en hun obsessie met krachtige en magische kristallen?

Begroet de hoofdrolspelers

De jonge ridder en tevens getatoeëerde man uit de ‘Awakening’ trailer zijn dezelfde persoon, zoals veel fans al knap opmerkte. Zijn naam is Clive Rosfield, de protagonist in Final Fantasy XVI. Hij is de oudste van de kinders in zijn gezin en neemt zijn jongere broertje, Joshua, de Dominant of Phoenix, in bescherming. Zijn broertje heeft de zegen van de Phoenix op Clive gelegd waardoor Clive de kracht heeft om een deel van Eikon’s vuur te dragen.

Joshua Redfield, Clive’s jongere broertje is de Dominant of Phoenix – Eikon van het vuur. Dominanten zijn speciale wezens die de kracht van de Eikon diep van binnen dragen. Als Dominant, kan Joshua veranderen in een Phoenix om zijn natie te beschermen. Ook al is Joshua koninklijk geboren, behandelt hij iedereen op een even vriendelijke manier, toch heeft hij ook een speelse kinderlijke kant, met een typische afkeur voor wortels.

De twee broers vinden een vertrouweling in Jill Warrick, wie is opgegroeid met de twee broers. Al op vroege leeftijd werd ze uit de Noordelijke streken gehaald en in het gezin van de Redfields geplaatst. De Noordelijke streken hebben hun bondgenootschap afgezworen aan de natie van de Redfields en Jill is er om die vrede te bewaken.