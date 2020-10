Zaterdag de finale van Worlds 2020 met LPL tegen LCK

Zaterdag komt er helaas weer een einde aan het esports seizoen van League of Legends. Want zaterdag wordt de finale gespeeld van Worlds 2020. Suning uit de LPL neemt het op tegen DAMWON Gaming uit de LCK. Waar de één de rijzende underdog is, is de ander de titelfavoriet van het toernooi. In het kort kunnen we een hele spannende finale krijgen dat hopelijk vijf games nodig heeft om tot een winnaar te komen. Dat is ook wel weer eens fijn na twee finales waar het 3-0 werd. We nemen de twee finalisten nog even onder de loep voordat ze los mogen.

Titelfavoriet DAMWON Gaming kende een sterke en dominante Worlds 2020 run tot nu toe. In de groepsfase domineerde DAMWON Gaming groep B. Het team liet zich één keer verrassen in de laatste game tegen JD Gaming. Na vijf games ongeslagen te zijn verloor het toch nog een game. Dit zou niet de laatste game zijn die ze verloren. In de kwartfinales werd er snel korte metten gemaakt met hun regio genoot DRX. Met een 3-0 score vervolgden zij hun weg naar de halve finale. Daarin ontmoette zij het Europese team G2 Esports. In deze serie moesten ze weer een game toegeven maar wisten alsnog te winnen met 3-1. Slechts twee games verloren op hun weg naar de titel. DAMWON Gaming is een ijzersterk team.

Suning daarentegen ging vooral als underdog door de verschillende fases van Worlds 2020 heen. In groep A vochten ze hard om de eerste plek die leek in handen te komen van G2 Esports. Maar tegen verwachting in pakte zij op de laatste dag een dubbele winst op G2 Esports. In de kwartfinale waren ze wederom de underdog tegen JD Gaming. JD Gaming had immers Suning al vaker verslagen afgelopen jaar. Maar toch wist Suning te winnen met 3-1. In de halve finale namen ze het op tegen de andere titel kandidaat van het toernooi: TOP Esports. Ook hier weer in de underdog positie lieten ze zien hoe sterk het team eigenlijk is. Met weer een 3-1 score wisten zij de finale te bereiken. Kunnen zij de laatste titelkandidaat verslaan?