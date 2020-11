Waarom Black Ops: Cold War gedeelde progressie zal hebben

Een ontwikkelaar binnen Treyarch legt uit hoe het levelen en het verkrijgen en verdelen van experience points in Warzone en Modern Warfare zal mengen met dat van Call of Duty Black Ops: Cold War.

Call of Duty zit momenteel in een rare situatie. Modern Warfare is nog immens populair en wordt dagelijks door honderdduizenden gespeeld. Hun Battle Royale titel genaamd Warzone is een half jaar oud en draagt meer dan 5 miljoen actieve spelers, waarvan een groot deel dagelijks speelt. Alsof dat nog niet genoeg is, verschijnt Black Ops: Cold War op 13 november voor current-gen en Xbox Series S/X en op 19 november voor de Playstation 5 (EU). Deze game brengt nieuwe multiplayer en zombie modi en maakt gebruik van Warzone als battle royale component. Warzone zal voorlopig nog geen engine shift zien, maar krijgt wel cross-progressie met Cold War en Modern Warfare. Ook zullen nieuwe wapens deels te krijgen zijn in Warzone.

Gamespot had recentelijk de kans op een interview met hoofdontwerper Tony Flame over de gedeelde progressie binnen de drie titels. Dit is wat Flame te zeggen had.

“Warzone is a 2020 game. It’s not even a year old; it’s barely half a year old. And people are still really highly engaged with it,” zegt Flame. “So we didn’t want to be splitting players with a game that wasn’t even a year old and has a lot of steam. So we decided to double down on Warzone and make our battle royale experience for Cold War within Warzone. So you’re going to have Cold War guns, you’re going to have a Cold War story.”

Black Ops Cold War wordt geïntegreerd in Warzone aan het eind van dit jaar. Er zal een ‘explosie’ komen in Warzone, die spelers dwingt om te verplaatsen naar een nieuwe map, volledig re-styled voor de Cold War titel! Het idee om één XP methodiek te hanteren voor alle drie de games was de enige manier naar een sterke toekomst voor de franchise. Mensen hoeven zo niet te kiezen tussen drie games om vervolgens tegen die muur te lopen van progressie in drie aparte titels. Er zullen ook cross-game uitdagingen komen, zodat je deze kan voltooien hoe jij dat zelf wilt.

Wij zijn in ieder geval positief nieuwsgierig over deze veranderingen, jij ook? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!