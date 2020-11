Spider-Man Playstation 4 VS Playstation 5

Nog niet helemaal zeker of Spider-Man Remastered de extra 20 euro waard is voor de Miles Morales Ultimate Edition? Aanschouw dan even de duidelijke verschillende de Playstation 4 en de Playstation 5 versie van de games.

Spider-Man Remastered op Playstation 5 oogt meer dan slechts de toevoeging van raytracing, 60fps en scherpere textures. De game heeft vel aandacht gekregen en het ziet er werkelijk schitterend uit op de Playstation 5.

Zoals bovenstaande video al laat zien is de wereld rijker gevuld met realistische belichting, meer details in objecten, meer puin, rondslingerende voorwerpen en betere effecten. Indien je Spider-Man al hebt gespeeld op de Playstation 4 is het misschien niet noodzakelijk om er nog een keer door heen te banjeren, maar zeker als je je de eerste hebt gemist op Playstation 4, is dit de beste versie om te spelen!

Spider-Man Remastered zit inbegrepen in de Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition. Deze versie kost 20 euro meer en is alleen verkrijgbaar voor Playstation 5. Voor ons in Europa betekent dit dat we vanaf 19 november er mee aan de slag kunnen gaan.

Je hebt wel echt de Ultimate Edition nodig om te genieten van een betere Spider-Man beleving. Je Playstation 4 kopie van de game werkt ook op Playstation 4, maar enkel door middel van de backwards compatibility mode. Geen verbeterde graphics dus.