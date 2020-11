Microsoft verzoekt fans om niet in hun Xbox Series X te vapen

Ja, je bent niet aan het dromen ofzo. Microsoft verzoekt via Twitter om niet je Series X als hotbox te gaan gebruiken. Dankzij het slimme ontwerp van de console verschenen er snel misleidende filmpjes op het internet.

Er dook een video op via Twitter waarin het leek alsof een gloednieuwe Xbox Series X aan het roken was alsof deze in de fik stond. Wat achteraf blijkt te zijn is dat de Xbox is uitgezet en er aan de onderkant rook van een vape in is geblazen. De console gaat nadat deze is uitgezet nog even door met ventileren, waardoor de rook langzaam door de console wordt getrokken en aan de bovenkant uit wordt geblazen.

We can’t believe we have to say this, but please do not blow vape smoke into your Xbox Series X. — Xbox (@Xbox) November 11, 2020

Het filmpje deed mensen denken dat een gloednieuwe Xbox nu al in de fik stond. Niet helemaal de bedoeling, maar al snel werd duidelijk dat het ging om een gefabriceerde situatie. Andere filmpjes op internet bootste de video na met nagenoeg hetzelfde effect, met een vape dus.

@XboxPL spotkała mnie niemiła niespodzianka zaraz po uruchomieniu nowego sprzętu… 💔. Interfejs byl jedynie w Menu, po minucie/dwóch użytkowania pojawił się zaledwie kłębek dymu… Czy w tej sytuacji mogę liczyć na wymianę sprzętu? Z góry dzięki za pomoc! pic.twitter.com/E4A4UzU132 — Arek Adamowicz (@Arek_Adamowicz) November 11, 2020

Frisse lucht is net zo belangrijk voor een ademende Xbox als voor een mens, dus met rook breng je net als bij de mens, ook bij een Xbox Series X, alleen maar schade toe. Niet doen dus, plak er als het apparaat er echt niet mee om kan gaan eventjes een nicotine pleister op en bel met een hulplijn zodat je Xbox binnen no-time weer clean kan functioneren.

Dit is overigens niet hoe xCloud werkt.