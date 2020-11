Rainbow Six Siege naar Playstation 5 en Xbox Series X op 1 december

Vanaf 1 december verschijnt Rainbow Six Siege op de next-gen apparaten van Sony en Microsoft. De Playstation 5 en Xbox Series X versies zijn speelbaar tot 120 FPS in een 4K resolutie.

Spelers die Rainbow Six Siege al hebben aangeschaft op Xbox One of Playstation 4 mogen kosteloos upgraden naar de next-gen versie. Alle voortgang wordt overgenomen naar de nieuwe console. Je behoud alles wat je voorheen al hebt behaald en kunt verder gaan waar je bent gebleven op de volgende console. Dit geldt tenminste zo als je binnen dezelfde familie van consoles blijft.

Vanaf de release van de next-gen versie wordt cross-generation play ook toegevoegd. Hierdoor kunnen Playstation 4 en Playstation 5 spelers samenspelen. Xbox One en Xbox Series X spelers ook. Cross-platform wordt met deze update nog niet beschikbaar gemaakt.

Spelers mogen de volgende verbeteringen verwachten op de volgende generatie:

4K resolutie (PlayStation 5, Xbox Series X) / 1080p (Xbox Series S)

120 fps (PlayStation 5, Xbox Series X)

Verschillende DualSense wireless controller opties (PlayStation 5)

Ondersteuning voor populaire playlists, zodat spelers sneller in de game duiken (PlayStation 5)

Alle platformen krijgen vervolgens ook deze updates:

Betere toegankelijkheid (leesbaarheidsopties, tekst naar spraak en spraak naar tekst)

Quick start (geoptimaliseerde login flow, gestroomlijnde intro sequentie)

Ubisoft Connect overlay

Ga jij vanaf volgende week aan de slag met Ubisoft’s tactische multiplayer shooter op Playstation 5 of Xbox Series X? Onlangs hebben wij het nieuwe seizoen al even getest. Wat we er van vinden, lees je hier terug!