Cyberpunk 2077 op Playstation 5 en Playstation 4 Pro

In de aanloop naar Cyberpunk 2077 in december verschijnen er meer video’s op internet. CD Projekt Red heeft onlangs nieuwe gameplay beelden uitgegeven voor de Playstation versies.

In de beelden zien we gameplay op Playstation 5 en Playstation 4 Pro. Wederom geld hier dat het gaat om de Playstation 4 versie op Playstation 5. Je kunt de game spelen via backwards compatibility. De gratis next-gen upgrade voor zowel Playstation 5 als Xbox Series X verschijnt volgend jaar ergens.

In de getoonde beelden zien we de game vanaf het begin waarbij de speler het pad van de Nomad kiest. Dit is één van de drie paden die geselecteerd kunnen worden. De gameplay is uit een ander gedeelte van de game dan de eerder getoonde Xbox gameplay beelden.

Het lijkt dit keer echt te gaan gebeuren. Cyberpunk 2077 verschijnt op 10 december 2020 voor Playstation 4, Xbox One, PC en Google Stadia. De volledige game is ook speelbaar op Xbox Series X en Playstation 5. Je speelt hierbij de last-gen versie via backwards compatibility. De game krijgt in 2021 een gratis next-gen upgrade.

De game lijkt op diverse plaatsen al vroegtijdig uitgegeven te zijn. Sporadisch verschijnen er gameplayfragmenten en details op het internet. Probeer Cyberpuk gerelateerde video’s dus te vermijden als je geen spoilers tegen wilt komen aankomende twee weken!