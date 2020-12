Review: Sackboy: A Big Adventure

De lancering van de Playstation 5 heeft 2 fantastische platformers in de launch line-up gezet. Eén daarvan is gratis, namelijk Astro’s Playroom. Deze diende meer als controller demo, echter is Sackboy’s verhaal een ietwat uitgebreidere. Is het een waardige launch game? Wij vinden van wel!

Sackboy: A Big Adventure is een game die afstamt van Little Big Planet. Ditmaal bevind de mascotte zich in een ware platformer, die niet in het teken staat van bouwen, maar manipuleren. Hoe werkt dat? Lees het in onze review!

Manipuleren

A Big Adventure laat Sackboy leven in een wereld met andere zakmensen. Deze wereld, genaamd Craftworld, was een vredige. Helaas werd dit verstoord door Vex, die alle vrienden van Sackboy ontvoert. Je zal door een tig aantal planeten moeten platformen om je vriendjes te redden. Echter zou je binnen een Little Big Planet titel normaal gaan creëren om je doelen te bereiken. Echter is dit deel vooral een platformer. Dat betekend niet dat je niet vaak slim gebruik moet maken van je omgeving. Dit zal je in ieder level moeten doen om verborgen voorwerpen of locaties te vinden. Ook gebruik je soms je vijanden om ergens te komen, waar je normaal nooit zou kunnen komen.

Deze items bestaan uit collectibles die je nodig hebt voor andere items, trophies om gewoonweg om verder te komen. Ook kan je delen vinden voor het maken van nieuwe outfits. Je kan deze vrij combineren om Sackboy tot je eigen te maken. Je bent dus niet bezig met ontwikkelen, maar met het manipuleren van je omgeving. Dit voelt echter wel beperkt, als je terugdenkt in de mogelijkheden die Little Big Planet vroeger had. Maar als je het bekijkt voor wat het is, een platformer, dan is het juist weer een stapje in de goede richting. De grootste vooruitgang voor Sackboy is de movement, waar je nu in 3D kan rondlopen! Op deze manier komt Sackboy beter tot recht.

Sackboy wordt nooit een heel erg moeilijke game, maar weet je soms wel even aan het denken te zetten. Buiten dat is de game vrij recht toe recht aan. Sommige levels zijn uitdagender, maar het is natuurlijk een game die voor zowel jong als oud bedoeld is. Je zal door de levels heen verschillende attributen gebruiken zoals een Jetpack en je kan natuurlijk ook slaan als Sackboy zelf. De game gooit constant nieuwe mechanics naar je toe, die snel en laagdrempelig te begrijpen zijn, maar die wel echt de frisheid in de ervaring kunnen waarborgen. Het ene moment hang je vastgegrepen aan een vliegend object en het andere moment spring je over schokkende platformen heen en moet je tijdig reageren.

Thematisering

Sackboy: A Big Adventure is een kleurrijke game, maar wel met een eigen palet. Kleuren zijn vaak pastel of juist heel erg fel. Maar, vooral de meerdere thema’s die je tegenkomt zijn echt fantastisch uitgewerkt. Aan stijl is er niks te missen in A Big Adventure. De werelden zijn vooral allemaal erg uniek, maar dat kan je over de gehele tekenstijl wel zeggen. Vijanden hebben allemaal een uniek ontwerp gekregen en de werelden zien er stuk voor stuk super gedetailleerd uit. De muziek werkt ook wel mee hierin, want deze is herkenbaar uit de Little Big Planet games. Ondanks dat je dus niet zelf kan bouwen, zijn alle levels echt met liefde, tijd en aandacht uitgewerkt. Hierdoor kom je nooit tekort in creativiteit. Je kan de levels ook samen spelen, waar zelfs een aantal levels speciaal voor ontwikkeld zijn. Multiplayer komt ook, ooit. Buiten de normale levels, die al gevarieerd genoeg zijn, zullen ook de bonus levels en speedrun mogelijkheden je blijven verrassen.

De assets die gebruikt worden in Sackboy zijn allemaal opgebouwd uit verschillende soorten materialen. Je merkt dat de grafische kracht van de Playstation 5 hier een rol in speelt. Details kunnen tot op de naad gezien worden, wanneer je speelt op deze next-gen console. Maar vooral de synergie tussen de tekenstijl en de muziek maakt Sackboy een platformer met een eigen identiteit.

Ook Sackboy zelf is aan te passen met verschillende gekke of juist hele toffe outfits. Sommige van deze outfits zijn subtiele knikjes naar first party Sony games, anderen zijn gewoon grappig of leuk! Het voegt qua gameplay natuurlijk vrij weinig toe, maar het is altijd leuk om je personage aan te kunnen passen, dit houdt de ervaring toch vrij uniek. De game maakt minimaal gebruik van de Dualsense mogelijkheden, wat opzich vrij jammer is. Wel loopt de game erg soepel op een 60fps in 4K. Dit maakt de gameplay ook wederom een stukje vloeiender.

Verdict

Sackboy: A Big Adventure is een erg toffe game, die niet tekort doet aan de Little Big Planet franchise. Het laat de betere elementen uit die franchise namelijk erg prominent zien. Hiermee bedoel ik de creativiteit en liefde in de verschillende werelden, de innovatieve gameplay in het platformer genre en de unieke soundtracks. Al deze elementen zorgen voor een erg leuke ervaring in het spelen van de game. Ik kan hem aan iedereen aanraden die van platformers houdt. Als ik één puntje van kritiek mag opleveren, dan is het de prijs. Sackboy is naar mijn mening geen full priced game. Maar, dit zal per persoon verschillen.

Kijk jij uit naar Sackboy: A Big Adventure? Je kan de game op PS4 en PS5 spelen! Laat ons weten wat jij van de game vind in de reacties hier beneden of op Facebook!