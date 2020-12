Review: DnDBeyond: Ideale tool voor Dungeons&Dragons

Dungeons&Dragons is al jaren een bekend spel waarbij spelers door een fantasierijke wereld reizen en diverse avonturen beleven. Het spel brengt spelers samen voor een gezellige avond of middag, waarbij ze even de realiteit verlaten voor fantasie. Eigenlijk net zoals gamen maar dan aan de hand van je eigen verbeelding. Gezellig aan een tafel zitten met getekende kaarten en papieren Character Sheets. Echter dankzij Covid-19 hebben veel spelers hun weg moeten vinden om het digitaal te kunnen spelen. Eerder dit jaar hielpen we jullie er een handje bij met een korte how to artikel. Vandaag nemen we één van die elementen, DnDBeyond, verder onder de loep.

DnDBeyond bestond al voordat Covid-19 verspreid werd. Maar dankzij de virus heeft de website wel een flinke vlucht gemaakt met actieve spelers of Dungeon Masters. De website ontwikkelt zich continue door met verbeteringen en nieuwe toepassingen. Het is niet alleen een handige tool voor spelers van het spel maar ook voor de Dungeon Masters van Dungeons&Dragons. Op de site kan je van alles maken en bijhouden om een campaign te maken of te spelen. Daarnaast is er ook een actieve forum waar je andere gebruikers van de site kan vinden om tips en tricks van te krijgen. Ook kan je daar nieuwe spelers of Dungeon Masters vinden om een campaign of een one shot adventure mee te doen.

Het mooiste aan DnDBeyond is dat het voor een deel gratis te gebruiken is. De basics om een Character Sheet te maken of om dingen voor te bereiden als Dungeon Master zijn genoeg voor een beginnende groep spelers. Wanneer het bevalt kan je investeren in de digitale boeken die je kan aanschaffen. Deze zijn te lezen in je browser maar ook via een app op je mobiele telefoon. Er is ook een mobiele app voor spelers waarin je je Character Sheet kan zien en kan bijhouden. Ideaal voor als je weer in de mogelijkheid bent om Dungeons&Dragons te spelen bij iemand thuis.

DnDBeyond voor de spelers

Voor de spelers is het gemakelijk om een Character Sheet aan te maken. Wanneer je geen abonnement hebt op DnDBeyond kan je tot zes verschillende Characters maken. Je hebt de keuze over de basis races en classes in de wereld van Dungeons&Dragons. Qua items en spells zijn er ook maar een select aantal waar je uit kan kiezen. Wil je meer opties en meer keuzes dan kan je over nadenken om een digitale boek te kopen. We raden je dan aan om als eerste de Players Handbook aan te schaffen. Naast wat uitgebreidere uitleg van de regels, vind je hier nog meer keuzes voor je Character. Je krijgt dan toegang tot meer races en classes, maar ook meer spells, items en backgrounds voor je personage. Je kan ook losse onderdelen kopen op de site. Heb je bijvoorbeeld alleen interesse in één spel van een andere boek dan kan je die los kopen zonder heel het boek te hoeven kopen.

Je Character Sheet maken op DnDBeyond is ook vrij simpel om te maken. Aan de hand van een aantal selectie pagina’s kies je uit diverse keuzes die je kan maken om je personage te maken. Eerst krijg je een lijst van opties waarbij je in overleg moet met je Dungeon Master. Daarna kan je echt beginnen aan je personage. Eerst kies je een race uit, daarna kies je class uit en het startlevel waarop je start. Aan de hand van uitroeptekens zie je vervolgens welke keuzes je nog moet maken om verder te gaan. Daarna kies je je abilities om daarna een omschrijving te maken van je personage. Tot slot kies je je start equipment en voilà je personage is klaar.

Voor nieuwe spelers is de Character Sheet op DnDBeyond vrij makkelijk te leren. Alles wordt duidelijk aangegeven waar het staat. Voor de spelers die gewend waren aan de papieren versies kan het even wennen zijn. Maar eenmaal gewend te zijn is het heerlijk om met deze digitale Character Sheet te werken. Op je Character Sheet kan je ook digitale dices gooien als je niet beschikt over fysieke dices. Met een extensie kan je zelfs je digitale worpen doorlinken naar de virtuele speeltafels zoals Roll20. Kortom heel veel digitale gemak.

Voor de Dungeon Masters

Dungeon Masters zullen wat meer moeten investeren in DnDBeyond als ze volledig willen los gaan met hun creaties. Net zoals de spelers zijn er diverse monsters gratis te bekijken. campaigns aanmaken zijn ook gelimiteerd wanneer je geen abonnement hebt. Voordeel wel weer is dat alle content die je Dungeon Master heeft gedeeld wordt met de spelers die in zijn campaigns zitten. Dit maakt het bijvoorbeeld aantrekkelijker voor een groep spelers om gezamenlijk digitale boeken te kopen op het account van de Dungeon Master. Spelers hebben hier ook profijt van. Als de Dungeon Master bijvoorbeeld de laatste boek “Tasha’s Cauldron of Everything” heeft, kunnen de spelers ook kiezen uit de nieuwe classes en spells.

Als Dungeon Master kan je op DnDBeyond encouters maken voor je campaign. Je kan hierbij selecteren waaruit je groep spelers bestaat. Hoeveel spelers en welk level zijn ze. Als je spelers in je campaign zitten kan je ook simpelweg hun toevoegen aan de encounter. Daarna kan je kiezen uit een reeks aan monsters. Aan de hand van een bar kan je precies zien hoe makkelijk of moeilijk de encounter voor ze wordt. Enige nadeel is dat de encounter builder nog niet meerekent met de hoeveelheid monsters. Gelukkig bevind de builder zich nog in de beta fase en zien we daar nog wel een verbetering in komen. Als je een encounter hebt gemaakt kan je die starten en krijg je gelijk een combattracker. Hier vul je de worpen van je spelers in en de monsters en alles wordt gelijk in volgorde gezet.

Homebrew content is het niche van elke Dungeon Master. Hiermee kan je je eigen flair geven aan je campaign. Op DnDBeyond kan je ook hiermee flink aan de slag. De site biedt handige opties tot het maken van eigen monsters, items en spells. Deze kan je delen of privé houden. Er zijn genoeg Dungeon Masters die hun homebrew content delen met andere waardoor je dus nog meer keuze hebt als Dungeon Masters. Het is wel even uitzoeken hoe je alles precies maakt, maar wanneer je het eenmaal door hebt maak je de ene monster naar de andere.

Verdict

DnDBeyond is een geweldige digitale tool voor zowel de speler als de Dungeon Master. Wanneer je de boeken aanschaft of een abonnement neemt heb je keuzes genoeg om personages te maken of om campaigns te runnen. Zelfs als je geen geld wilt uitgeven is de site bijzonder handig en biedt het genoeg content aan om een leuke campaign of personage te maken. Tip blijft wel als je iets wilt kopen, doe het op het account van de Dungeon Master. Zeker als je met een vaste groep speelt. Als Dungeon Master kan je content delen waardoor iedereen in de groep gebruik kan maken van de digitale content. Wat je ook maakt op de site alles is zeer gemakkelijk om te maken. Of je nu nieuw of ervaren bent, dit digitale hulpmiddel is een geweldige aanvulling op Dungeons&Dragons. Ik als speler en Dungeon Master kan al niet meer zonder deze website.