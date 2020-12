Kratos uit God of War nu ook in Fortnite

Waar God of War heel grimmig en duister is, is Fortnite alles behalve dat. Kratos’ zijn toetreden verandert hier niets aan, sterker nog, Kratos doet even blij mee. Het duurde niet lang voordat er verschillende filmpjes op het internet verschenen waarin de Kratos skin tentoon werd gesteld met alle ludieke Fortnite dansjes.

“The best hunters across all realities,” you say? We might know a guy. 🪓

Kratos arrives in Fortnite with Guardian Shield Glider, Mimir Back Bling, and Leviathan Axe Pickaxe: https://t.co/cKF8pDJLDl pic.twitter.com/ZNX4H6MzEd

— PlayStation (@PlayStation) December 4, 2020