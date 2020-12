Persona 5 Strikers in februari naar het Westen

Het is eindelijk zo ver! Persona 5 Scramble, bekend als Persona 5 Strikers verschijnt begin volgend jaar ook in Europa en Amerika. Volledig met Engelstalige voice-acting.

Het nieuws lekt iets eerder uit dan bedoeld via trailers die iets eerder verschijnen dan gepland. In de beelden zien we bekende en nieuwe locaties. Nieuwe vijanden, nieuwe Shadows en alle Phantom Thieves waar we inmiddels al zo erg aan gehecht zijn geraakt. De trailer sluit af met een release datum in februari, 2021. De 23e om precies te zijn.

Atlus ziet blijkbaar ook in dat hun titels het erg goed doen op Steam. Zo presteerde Persona 4 Golden ver boven verwachting. Het resultaat mag er zijn, want Persona 5 Strikers verschijnt op Playstation 4, Nintendo Switch en Steam.

Eerder dit jaar verscheen Persona 5 Scramble al in Japan en sindsdien wachten fans ongeduldig op de westerse versie. Niet heel gek, want Persona doet het ontzettend goed in de gaming wereld. Persona 5 Royal staat bovenaan op Metacritic als best scorende game van 2020. Hier zijn wij het dan ook mee eens!

Persona 5 Royal is misschien dé beste videogame die we ooit hebben mogen spelen. Het is weliswaar een avontuur van meer dan 130 uur, maar deze zit volgeladen met zo ontzettend veel actie en emotie dat het bijna onvoorstelbaar is. Lees hier onze review terug!

Kijk jij uit naar Persona 5 Strikers? Bezoek de website van de game voor meer informatie en pre-orders. Op moment van schrijven is deze site nog niet online. Strikers verschijnt op 23 februari, 2021.