Demonen verslinden is leuker op Playstation 5

We hebben het niet enkel over de geweldige Demon’s Slayer op Playstation 5. Nee, wat ons opviel is dat er in ieder geval 3 launch-titels zijn op Playstation 5 met demonen er in. Wij hebben ze allemaal al voor je gespeeld!

Het maakt niet uit met welke Demon Slayer je gaat beginnen. Ze leveren stuk voor stuk een onvergetelijke ervaring op Playstation 5. Van snelle laadtijden tot gruwelijke visuals en lekker soepele gameplay. Vanaf de release van de Playstation 5 zijn in ieder geval de volgende demonen te vinden.

Demon’s Souls

De titel geeft het eigenlijk al beetje weg, maar in Demon’s Souls versla je krachtige demonen om verder de wereld te ontdekken en uiteindelijk de held uit te hangen. Demon’s Souls op Playstation 5 is een volledige remake van de Playstation 3 game. Het begin van de Souls-genre en nog steeds een fantastische game om je aan te wagen op Playstation 5. Of je nu een complete souls-veteraan bent, of een groentje bent, Er is vast wel iets waardoor deze game je vastnagelt aan je DualSense controller.

Het kan misschien intimiderend zijn om te beginnen met Demon’s Souls, maar geen zorgen. In onze uitgebreide review hebben we speciaal voor jou een stukje toegewijd om het je iets makkelijker te maken. Het blijft uiteraard een grote uitdaging, maar met deze tips heb je in ieder geval al een zetje in de juiste richting.

Devil May Cry 5 Special Edition

Nog een inkoppertje. In Devil May Cry 5 Special Edition speel je de hele game zoals je hem kent op Playstation 4, maar dan nóg beter. De game heeft raytracing, een 120 FPS mode en zo goed als geen laadschermen. Ongestoord actie in schitterende 4K beelden met waanzinnige reflecties. Zit het verhaal nog kersvers in je geheugen? Speel dan de hele game opnieuw door met niemand minder dan Vergil! De game speelt zich grotendeels hetzelfde af, al zijn er een aantal kleine wijzigingen die je misschien al zou verwachten.

Ongetwijfeld een sterke keuze als je zin hebt om demonen te verslinden als werknemer van ‘Devil May Cry’. Een nobrainer voor iedereen die de game nog niet heeft geprobeerd, check onze review om er alles over terug te lezen.

Marvel’s Spider-Man Remastered

Deze is iets subtieler dan voorgaande games. Je gaat namelijk niet op jacht naar echte demonen, maar ze noemen zich wel zo. Ik heb het dan natuurlijk over de Inner Demons, de criminele bende onder de hoede van Mister Negative.

Net als de Devil May Cry 5 Special Edition heb je de mogelijkheid om de hele game met Raytracing te spelen voor schitterende reflecties in ramen van gebouwen, plasjes water en nog veel meer glimmende en licht kaatsende objecten. De Remaster bevat alle eerder uitgekomen DLC voor het totaalpakketje zodat je iets meer soorten vijanden voor de kiezen krijgt. Je bent dus niet alleen maar met de demonen bezig! Check hier onze review!

Met welke demonenverslinder ben jij al aan de slag gegaan op Playstation 5?