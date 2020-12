The Game Awards 2020: Eerste prijs naar Ghost of Tsushima

De allereerste prijs voor The Game Awards 2020 is bekend, nog vóór de show van start is gegaan. De prijs ‘Player’s Voice’ gaat naar Ghost of Tsushima en wint met een kleine voorsprong van The Last of Us Part 2.

De afgelopen dagen was het een nek aan nek race tussen Ghost of Tsushima en The Last of Us Part 2 voor de ‘Player’s Voice‘ prijs. Deze wedstrijd werd volledig door spelers gestuurd door online te stemmen. Alle andere prijzen worden maar deels beïnvloed door spelers thuis. Het andere deel wordt beslist door de jury.

Stemmen op je favoriete game voor de ‘Player’s Voice’ is niet meer mogelijk. De winnaar is bekend. De lijst begon met veel meer titels, uiteindelijk bleven er 5 over in de finale. De score werd live getoond op de website. Sucker Punch’s open-wereld titel moest boksen tegen Naughty Dog’s langverwachte vervolg op The Last of Us. Nummer 3, Hades kwam niet dichtbij genoeg om tussen de strijd de komen.

Op welke game heb jij gestemd voor de ‘Player’s Voice’? Ga jij aanstaande donderdag op vrijdagnacht ook kijken naar The Game Awards? Wat is volgens jou het spel van het jaar? Tijdens de show worden er ook nieuwe games getoond. Zo gaat onder andere Bioware meer beelden tonen van de nieuwe Dragon Age game. Welke andere verrassingen liggen voor ons klaar?