Cyberpunk 2077 verwijderd uit de Playstation Store

Het onvoorstelbare heeft vannacht plaatsgevonden. Sony heeft besloten om Cyberpunk 2077 uit de digitale schappen van de Playstation Store te halen. Iedereen die de game via deze weg heeft aangeschaft, komt in aanmerking voor een refund.

Sony heeft een nieuwe pagina toegewijd op hun website om aan de slag te kunnen gaan met het terugvragen van je geld. Het is geen geheim dat Cyberpunk 2077 op console een totaal andere game is vergeleken met de PC versie. De verschillen zijn grofweg asociaal tot het punt waarbij de game helemaal niet speelbaar is. Voortdurend crasht te game op alle Playstation consoles en op Playstation 4 weet de game niet om een stabiele framerate te houden. Voorwerpen, gezichten en de hele wereld laadt pas na tientallen seconden in waardoor je vaak geen idee hebt waar je bent. En dan hebben we het nog niet over de onnoembaar veel bugs gehad die zowel op PC als op console te vinden zijn.

SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG. — Ask PlayStation (@AskPlayStation) December 18, 2020

CD Projekt Red, de maker van Cyberpunk 2077, heeft opzettelijk de consoleversie niet getoond vóór de release. Ook reviewers kregen geen console versie om te spelen. Enkel een PC versie. Zij mochten in eerste instantie ook niet hun eigen gameplay beelden gebruiken. Dat klinkt allemaal aardig verdacht. En het blijkt dat de ontwikkelaar er alles aan heeft gedaan om zoveel mogelijk exemplaren te verkopen voordat iedereen in kon zien dat de game nog lang niet klaar is.

De game wordt beter, maar op dit moment is het simpelweg niet de Cyberpunk 2077 ervaring waar je zo lang op hebt gewacht.