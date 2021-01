Ubisoft werkt aan Open-World Star Wars game

Ubisoft’s Massive Entertainment, bekend van The Division gaat aan de slag met een Open-World Star Wars titel. Dit maakt Lucasfilm Games bekend via een nieuwsbericht met Wired.

Gisteren verscheen er al nieuws omtrent Lucasfilm Games. Dit is de nieuwe paraplu waaronder Lucasfilm hun IP’s aanbiedt binnen de videogame industrie. Gelijktijdig verscheen het nieuws dat Lucasfilm Games in samenwerking met Bethesda werkt aan een Indiana Jones game. Ubisoft nu een Star Wars game, wat is er aan de hand?

Geen EA exclusiviteit meer

Sinds Dinsey Lucasfilm overnam in 2012 tekende het bedrijf een contract met videogame uitgever Electronic Arts. De videogame ontwikkelaar en uitgever zou voor minimaal 10 jaar exclusieve rechten hebben om Star Wars games te ontwikkelen. Dit contract lijkt vroegtijdig ontbonden te zijn, al laat Disney weten dat EA wél een strategische partner blijft in de markt, maar voelde ze dat er ruimte moest zijn voor anderen.

“EA has been and will continue to be a very strategic and important partner for us now and going forward,” verteld Sean Shoptaw, senior vice president of Global Games and Interactive Experiences van Disney, in een interview met WIRED. “But we did feel like there’s room for others.”

Onder de nieuwe paraplu: Lucasfilm Games lijkt Disney deze ‘room for others’ al grootschalig uit te pakken met twee grote studios die werken aan games binnen de Lucasfilm IP’s.

The Division meets Star Wars?

Massive Entertainment werkt dus nu aan een Open-World Star Wars game. Wat we hierbij mogen verwachten is nog verre van duidelijk, maar we weten in ieder geval wat voor vlees we in de kuip hebben. Massive Entertainment kennen we onder andere van de The Division games. Julian Gerighty, regisseur voor zowel The Division 2 als The Crew neemt de creatieve leiding over het project. De bekende Snowdrop Engine wordt gebruikt voor de Star Wars titel. Omtrent setting en personages is verder niets verteld.

Indiana Jones

Gisteren maakte Lucasfilm Games en Bethesda al bekend te werken aan een Indiana Jones videogame. De ontwikkeling ligt in handen van MachineGames, die we het beste kennen van de moderne Wolfenstein games. Todd Howard overziet persoonlijk het project.