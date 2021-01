The LEC is back! Spring split begint vrijdag

De winterstop zit erop voor de teams in de LEC. Vrijdag gaat de LEC weer van start met de spring split van 2021. De teams hebben zich in de afgelopen weken kunnen voorbereiden met hun nieuwe rosters. Tijdens de winterstop zagen we een aantal opmerkelijke roster swaps zoals die van Rekkles naar G2 Esports. Met Rekkles in hun gelederen gaat G2 Esports weer de LEC domineren? Of kan Fnatic met nieuwe aanwinsten Nisqy en Upset weer reiken naar de beker? Maar we hebben ook nog de rookie teams als MAD Lions en Rogue. Hoe gaan zij het doen dit jaar?

Vrijdag wordt het nieuwe seizoen van de LEC geopend door G2 Esports en MAD Lions. We beginnen het nieuwe seizoen gelijk goed met een Super Weekend. Dit betekent dat we van drie dagen aan League of Legends kunnen genieten in plaats van twee dagen. Als we kijken naar de prestaties van vorig jaar en waar we dit weekend mee openen zien we gelijk een aantal toppers voorbij komen. En dan met name de games van Fnatic worden interessant. Fnatic neemt het op tegen Rogue en Schalke 04 op de zaterdag en de zondag. G2 Esports treft dan wel MAD Lions maar kan daarna rustig opstarten tegen SK Gaming en EXCEL.

Verder zien we komend weekend het debuut van Astralis in de LEC. Voor iedereen die het gemist heeft, Astralis heeft de plek en de roster overgenomen van Origen. Er is echter alleen maar vrij weinig over van het roster van Origen. Enkel Nukeduck zien we terugkeren bij Astralis. Naast Fnatic en G2 Esports zijn we benieuwd naar de prestaties van de volgende teams. Schalke 04 na hun miracle run van vorig jaar en MAD Lions en Rogue na hun dominante summer split van vorig jaar. Kunnen zij het weer presteren om teams als G2 Esports en Fnatic het moeilijk te maken in de spring split?