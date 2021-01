Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning onderweg naar Nintendo Switch

De Kingdoms of Amalur Remaster die we afgelopen jaar al zagen verschijnt dit jaar ook op Nintendo Switch. Re-Reckoning is vanaf 16 maart verkrijgbaar voor de hybride console van Nintendo.

Een fan-favoriete RPG van THQ Nordic keert terug. Alweer. Ditmaal op de Nintendo Switch. Net op tijd voor het avontuur weer wordt opgepakt, want later dit jaar, verschijnt er een uitbreiding voor de Kingdoms of Amalur remaster.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – Fatesworn verschijnt later dit jaar, maar krijgt geen nieuwe informatie. Er is ook geen release datum bekend gemaakt voor de uitbreiding. Zodra deze verschijnt is de uitbreiding speelbaar op alle beschikbare platformen. Volgens de fan wiki zou de uitbreiding zo’n 5 uur aan extra content toevoegen.

Heb jij de remaster van de klassieke RPG al gespeeld, of wacht je op de Nintendo Switch versie om het lot te bepalen van de Faelands?