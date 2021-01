Tingle bedenker verlaat Nintendo na meer dan 30 jaar

Een momentje om bij stil te staan. Takaya Imamura, designer van onder andere Tingle en Fox McCloud gaat met pensioen en verlaat daarmee Nintendo na 32 trouwe dienstjaren.

Alhoewel hij bij naam misschien niet zo bekend is als Miyamoto, is zijn werk voor eeuwig herkenbaar en zal de beste man niet snel vergeten worden. Na 32 jaar gewerkt te hebben bij Nintendo is het tijd voor een dik verdiend pensioen. Hij heeft onder andere gewerkt aan de volgende iconische Nintendo titels: F-Zero, Star Fox en The Legend of Zelda: Majora’s Mask. Hij bedacht veel iconische karakters die we tot de dag van vandaag nog steeds voorbij zien komen.

Takaya Imamura begon in 1989 bij Nintendo als grafisch ontwerper waarbij hij als eerst aan F-Zero werkte. In zijn volgende project: Star Fox, ontwierp hij de personages met als uitgangspunt de collega’s waarmee hij samen werkte. Zo is Fox McCloud bijvoorbeeld gebaseerd op Shigeru Miyamoto.

Onlangs plaatste Imamura een selfie op zijn facebook pagina met op de achtergrond een leeg Nintendo hoofdkwartier in Kyoto.

“Dit is mijn laatste werkdag. Ik nam een selfie met het lege kantoor. Ik verwacht niet dat ik hier nog een keer zal komen. Zoals je waarschijnlijk al verwacht, ga ik het missen.”

Een bitterzoet afscheid dus. Terugkijkend op meer dan 30 fantastische jaren en ontzettende prestaties mag Imamura trots zijn op zijn werk. Ik denk dat we de geest in zijn werk nog jarenlang mogen gaan aanschouwen in toekomstige Nintendo games.