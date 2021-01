Ride 4 nu ook op Playstation 5 en Xbox Series X

Ride 4, de tweewieler motorsport racer van Milestone is nu ook beschikbaar op next-gen consoles. Snellere laadtijden, 60 FPS en nog meer voordelen, afhankelijk van je voorkeursplatform.

Afgelopen najaar verscheen Ride 4 al voor de toenmalige huidige generatie. Vanaf vandaag is de next-gen versie beschikbaar voor Playstation 5 en Xbox Series X. Indien je de game al eerder hebt aangeschaft kan je tot 30 april 2021 kosteloos upgraden op Playstation 5. Jouw PS4 versie ontgrendeld hiermee de Playstation 5 versie en alle aangeschafte DLC zijn ook speelbaar in de Ps5 versie. Voor Xbox spelers is het iets makkelijker, de game maakt namelijk gebruik van Smart Delivery. Hierdoor speel je altijd de juiste versie van de game, ongeacht platform (indien beschikbaar).

Racers genieten van 60 FPS gameplay met een 4K resolutie en online races kunnen nu met 20 coureurs tegelijk gespeeld worden. Dankzij de SSD van de nieuwe consoles zijn de laadtijden korter dan op voorgaande consoles en biedt de game exclusieve DualSense functies voor Playstation 5 spelers.

“PS5™-spelers kunnen hun voordeel doen met de innovatieve functies van de PS5 DualSense™: de geavanceerde haptische feedback maakt de gameplay-ervaring meeslepender dan ooit door spelers trillingen, gas en remmen levensecht te laten voelen. Daarnaast staat de SSD garant voor kortere laadtijden, sneller beginnende races en veel snellere streaming van textures. Dit alles resulteert in een adrenaline-rijke race-ervaring die spelers niet snel zullen vergeten.”

Vorig jaar maakte wij op de Playstation 4 al een proefritje met Ride 4 en we waren niet heel erg enthousiast over de game. De game is volgens onze eigen motorrijder niet geschikt voor nieuwkomers. Daarnaast vertoonde de AI wat problemen tijdens de reviewperiode. Je lees hier onze volledige review terug. Check hier beneden nog even de Ride 4 next-gen trailer.