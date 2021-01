Krijgt Resident Evil 7 een Next-Gen patch?

Volgens Twitteraar AestheticGamer1, een betrouwbare bron voor Resident Evil geruchten, krijgt Resident Evil 7 nog een next-gen patch. Capcom heeft nog een aantal toefjes achter de hand die ze afgelopen Resident Evil Showcase niet deelde.

Resident Evil 8 in VR? Dat is de vraag die iemand stelt op Twitter. Resident Evil 7 is volledig speelbaar in VR en aangezien Resident Evil Village (8), ook volledige in First Person perspectief gespeeld wordt, is deze vraag niet geheel onterecht. De VR mode in de voorloper van Resident Evil Village is namelijk heel erg goed ontvangen.

Het is mogelijk, zegt AestheticGamer1 in een citaat. VR zat er sowieso in ergens tijdens de ontwikkeling, maar dit kan geschrapt zijn. Hij vermeld hierna dat Capcom nog niet alles onthuld heeft over hun aanstaande Resident Evil plannen. De VR mode van Resident Evil 8 kan dus nog aangekondigd worden. hij zegt ook dat Capcom nog niets heeft laten weten over de next-gen update van Resident Evil 7, die er zeker weten aan zit te komen.

I know VR was in at some point, I don’t know the current status. To do VR they need a consistent performance for motion sickness, I guess to see. There is other things that are 100% happening they for some reason didn’t mention here though, like the RE7 Next-Gen patch though. https://t.co/1zNHti0k0x — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) January 21, 2021

Ongetwijfeld heeft Capcom nog genoeg te tonen vóór de release van Resident Evil Village. Er is nu een gratis demo beschikbaar voor Playstation 5 spelers. Er komt een Multiplayer game aan om 25 jaar Resident Evil te vieren en er komt een Resident Evil animatiefilm op Netflix dit jaar. Er verschijnt ook een bundel met zowel Resident Evil 7 als Resident Evil Village, mogelijk dus met een next-gen versie van Resident Evil 7.

Zou jij de game (opnieuw) gaan spelen op de Playstation 5 of Xbox Series X met een next-gen update?