ESO brengt ons de Gates of Oblivion

Ieder jaar komt er een nieuw thema in The Elder Scrolls Online. Dit maal gaan we terug naar een wel heel bekende Elder Scrolls titel: Oblivion. Ontdek Blackwood en alle gevaren die daar bij komen kijken in de onthulling van gisteravond.

De expansion Gates of Oblivion zal wederom een jaar lang centraal staan in alle toekomstige story updates die gaan komen. Het avontuur duurt dus wederom een jaar, evenals de Year of the Dragon en andere voorgaande expansions. Gaat ZeniMax het wederom flikken? Wij vonden Greymoor en Elsweyr in ieder geval top uitbreidingen op een MMORPG die altijd wel in iemands top 3 staat. Dat jaar zal onder worden verdeeld in 4 grote updates.

De eerste DLC, Flames of Ambition, zal op 8 maart uit gaan komen voor PC en Stadia en op 16 maart voor Playstation 4 en Xbox One. De rest van de uitbreiding, evenals dungeon packs en een nog onbekende zone, zullen verschijnen in het derde en vierde kwartaal van 2021. Hier zijn nog geen exacte data voor bekend.

Vlammen der Ambitie

Klinkt natuurlijk niet zo lekker in het Nederlands, maar de Flames of Ambition zal de kick off zijn voor de Gates of Oblivion. De update brengt 2 nieuwe PvE dungeons; Black Drake Villa en The Cauldron. Spelers zullen vergezeld worden door bekende characters uit de voorgaande uitbreidingen. Je zal naar Blackwood gaan, waar je nieuwe verhaallijnen ontdekt, nieuwe schatten zal vinden en te maken krijgt met nieuwe mechanics en verbeteringen. De uitbreiding zal rond de 30 uur aan content bieden, met de herhaalbare content op ’t eind!

Er is een nieuw Companion systeem, waar spelers NPC kunnen recruiten om mee te reizen en vechten. Deze NPC hebben eigen persoonlijkheden en zullen je ook moment to moment aanspreken op je acties. Je kan ze levelen, gearen en abilities toewijzen terwijl je ze mee neemt door heel Tamriel.

Je kan de Gates of Oblivion nu pre-orderen voor de in-game bonus loot. Ga jij de expansion spelen? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!