Halo Infinite launch content is klaar en wordt opgepoetst

Halo Infinite werd vorig jaar onthuld en uitgesteld na de vertoning van de eerste gameplay beelden. Het was niet helemaal zoals we het graag zouden zien. 343 Industries is hard aan het werk om de lancering van de game op en top te maken.

Dat gezegd te hebben is de lanceringscontent voor Halo Infinite eigenlijk al klaar. Alles zit al in de game, maar het is nog niet “af”. Af in de zin van: Het zit er wel in, maar het kan nog wat aandacht gebruiken. Volgens de recente blogpost wordt deze content intern dagelijks gespeeld en worden bugs opgelost en wordt gekeken naar manieren om de bestaande content nog te verbeteren. Daarnaast is het team al hard aan het werk om ideeën te bewerkstelligen voor toekomstige updates.

“We have everyone fixing bugs on our launch content and some exciting efforts kicking off for future updates – like new vehicles, equipment, etc. But we’re pretty much playtesting a ton and looking for ways to polish and improve everything. All of our launch content is in-game and being played daily but it takes a strong effort to get something from 90% to a full 100% ship quality.”

We krijgen ook wat meer informatie over de multiplayer van Halo Infinite. Equipment verdien je tijdens de speelrondes door combat of door het verkennen van het slagveld. Zo blijft het eerlijk. Dit is vergelijkbaar met eerdere Halo titels waarbij je granaten en wapens moest oprapen in een multiplayer match.

Alhoewel de content voor het begin van Halo Infinite al in de game zit, betekend dit nog niet dat een release aanstaande is. 343 Industries laat al weten een volgende blogpost uit te brengen in februari en ook in maart. Je leest hier het hele bericht van januari terug.

Er is nog geen nieuwe releasedatum bekend gemaakt voor de next-gen Halo. De game werd zonder nieuwe release datum uitgesteld. Oorspronkelijk verscheen de game samen met de nieuwe Xbox. Ergens in het najaar van 2021 zou Halo Infinite nog moeten verschijnen.