Review: Ys IX Monstrum Nox – Smite the Darkness

De wereld bekende avonturier Adol Christin is terug in Ys IX: Monstrum Nox en gaat dit keer op avontuur in de gevangenis stad Balduq. Monstrum Nox is de negende uitgave van de Ys series en speelt zich direct of na het verhaal van Ys Seven, wat ironisch genoeg chronologisch het achtste deel is. Met al wat aardig wat uren in de game gaan wij onze bevindingen delen en kijken of dit avontuur van Adol het spelen waard is.

Voor het eerst geen schipbreuk

Normaliter beginnen de avonturen van Adol altijd met een schipbreuk en verliest hij hierdoor al zijn voorgaande uitrusting. In Ys IX: Monstrum Nox begint het verhaal echter bij de poorten van de Prison City Balduq. Adol en zijn trouwe kameraad Dogi zijn op reis door de het land van Gillia. Helaas voor het duo wordt Adol aangehouden bij de poort op verdenking van betrokkenheid bij rare ongevallen in Balduq. In de gevangenis vind een ondervraging plaats, waarbij de game vervolgens de spot drijft met zichzelf. Vragen zoals ‘hoe komt het dat je zo vaak in een schipbreuk terecht komt’ of ‘waar is je legendarische uitrusting heen’ komen hierin terug. Voor Adol is het al snel duidelijk dat het niet allemaal deugt en besluit te ontsnappen.

Tijdens de ontsnapping loop je tegen een mysterieuze vrouw aan genaamd Aprilis die Adol veranderd in een Monstrum. Als een Monstrum beschik je over superkrachten die gepaard gaan met een vloek. Zo kan je kan de stad van Balduq niet verlaten en moet verplicht vechten in de Grimwald Nox, een soort battle royal tegen monsters. Om van de vloek af te komen moet je volgens Aprilis de geheimen van de gevangenis ontdekken, zo gaat het verhaal van Monstrum Nox van start.

Vrijheid of toch niet?



Na een ontsnapping uit de gevangenis maakt de speler een basis in Balduq en begint vanuit daar de stad te verkennen. De eerste indruk van de stad zorgt ervoor dat je meteen alles wilt gaan ontdekken, maar dan zie je het, overall barrières. Het vuur van de avonturier in de speler wordt sneller gedoofd dan dat het is ontstaan en dit allemaal dankzij de vloek van de Monstrums. De vloek houdt Monstrums binnen Balduq en plaatst hiernaast limitaties op op je vermogen om te verkennen.

Hoe krijg je toegang tot deze gebieden? Nou, dat doe je door het voltooien van een Grimwald Nox. Een Grimwald Nox is een portaal aan het begin van een barrière. Dit portaal leidt naar een alternatieve dimensie waar je een soort battle royal tower defense game moet spelen. Om een Grimwald Nox te activeren moet je eerst 100 Nox punten verzamelen, deze kan je krijgen door side quests of Nox gevechten te voltooien. Dit klinkt natuurlijk spannend, maar dat is het absoluut niet. Het spel forceert je om generic side quests te voltooien en omdat je vervolgens nog niet genoeg punten hebt, moet je ook nog nox-punten gaan farmen zodat je eindelijk nieuwe gebieden kan vrijspelen.

Dit is voor mij de grootste tekortkoming in Ys IX: Monstrum Nox, het spel smeekt je praktisch om te gaan verkennen, maar tegelijkertijd houdt het je ook tegen. De eerste helft van de game heb ik mijzelf erdoorheen moeten slepen. Het spel begint namelijk pas echt te leven op het moment dat je meer personages en vrijheid hebt vrijgespeeld. Het zijn vooral de unieke vaardigheden van een Monstrum die het ontdekken van Balduq leuk maken. Als Monstrum beschik je over super natuurlijke krachten genaamd ‘Gifts’ en deze zijn per Monstrum uniek. Adol heeft de gift genaamd Crimson Line waardoor je naar plaatsen of vijanden in je visie kan teleporteren. In Monstrum Nox krijg je de controle over zes verschillende Monstrums met ieder hun unieke gave. De zes gifts zijn hieronder even opgesomd.

Crimson Line: Teleporteer naar plaatsen of vijanden in je visie.

Heaven’s Run: Stelt je in staat om verticale muren op te rennen.

Hunter’s Descent: Geeft de speler vleugels waarmee tijdelijk geglide kan worden.

Third Eye: Maakt het onzichtbare zichtbaar. kijk door muren heen of vind hiermee bijvoorbeeld een verborgen schakelaar.

Shadow Dive: Duik de grond in als een schaduw en verkrijg toegang tot de meest verborgen plekken.

Valkyrie Hammer: Laad kracht op om beschadigde muren of metselwerken kapot te maken.

Zoals je ziet zijn de gifts ontworpen om de speler steeds meer vrijheid te geven, als het gaat om het ontdekken van de wereld. Als je eenmaal alle gifts bezit, zie je in hoe goed de wereld is ontworpen en dat alles heel erg dynamisch op elkaar inspeelt.

Witness the strenght of the Crimson King

Gevechten in Ys IX: Monstrum Nox zijn precies zoals gewend van de serie, dynamische hack en slash met een vleugje RPG. Monstrum Nox heeft het beste gevecht-systeem van de serie. Dit is de hoofdreden waarom fans blijven terugkomen. Iedereen personage beschikt over een standaard combo, verschillende skills en een super aanval genaamd extra skill. Ontwijken doe je met de L1 en skills gebruik je met R1. Dat is niet de enige functie van de L1 en R1, want twee cruciale mechanics namelijk de Flash Move en Flash Guard zitten ook op deze knoppen. Flash Move gebeurd als je met precieze timing een aanval ontwijkt met L1. De tijd gaat tijdelijk slomer, hiermee je kan een vijand meer schade aanrichten of jezelf veilig stellen. Flash Guard werkt als een parry in andere games. Druk op R1 precies voor een aanval je raakt en je krijgt tijdelijk 100% critical hit kans.

Ga je liever schade uit de weg dan ga je voor de Flash Move en voor de meer agressieve aanpak Flash Guard. Dit klinkt allemaal vrij simpel op papier, dus wat maakt het gevecht systeem van Ys zo geliefd. Iedere actie die je onderneemt is vloeiend en iedere animatie kan middenin onderbroken worden als jij dat wilt. Omdat dit zo soepel gebeurd zonder enige input lag zorgt het altijd voor een geweldige hack en slash ervaring.

Wat altijd wel een hot topic is geweest onder Ys fans is dat Ys games op willekeurige plekken enorme difficulty spikes hebben, vooral op het einde van de games. Uit eigen herinnering weet ik nog dat in Oath in Felghena en Memories of Celceta de laatste gebieden behoorlijk moeilijk waren, terwijl ik met de rest van de game geen moeite had. In Monstrum Nox is dit gelukkig minder het geval. De moeilijkheidsgraad is meer gestroomlijnd door het hele spel heen, wat voor een aangename ervaring zorgt. Het is nooit te makkelijk of te moeilijk(Zelf heb ik gespeeld op Hard).

Verdict – Is het verhaal van Adol het waard?

Het nieuwste avontuur van Adol the Red is een met een moeilijke start die zich uiteindelijk wel loont. Het is vooral het verhaal en gevecht systeem die het voortouw nemen om het begin van het spel leuk en interessant te maken. Het verzamelen van Nox punten om nieuwe gebieden vrij te spelen zit echter soms wel in de weg van het speelplezier. Het is namelijk een onnodig grind mechanic dat soms een uur per chapter kan duren. Voor spelers met minder tijd, die gewoon even willen ontspannen, kan dit als negatief ervaren worden.

Grafisch gezien is de game geen hoogstandje, maar als je bekend bent met de ontwikkelaar weet je ook dat Falcom, graphics niet op de eerste plaats hebben staan. Ys is een spel die je speelt om de gameplay en dat moet even benadrukt worden. De muziek in Ys is zoals gewoonlijk geweldig, ieder muziekje past bij de omgeving of de situatie. In conclusie kan je zeggen dat Ys IX: Monstrum Nox een geweldige game is voor de kenner, maar het kan voor iemand die hier blind in gaat alle kanten op gaan.