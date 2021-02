Rogue niet langer ongeslagen in de LEC

Rogue heeft zijn eerste verlies moeten incasseren tijdens de spring split van de LEC. Schalke 04 was wederom te sterk voor een ongeslagen team. Eerst kreeg G2 Esports een klap om de oren van G2 Esports en nu was ook Rogue aan de beurt. Schalke 04 doet het de laatste weken heel goed. Na de valse start in week één, hebben ze nu al weer vier games op rij gewonnen. Zien we hier weer de Schalke 04 van vorig jaar die toen nog een miracle run bijna volbrachte in de spring split? Zo ja dan wordt de top vijf van dit seizoen zeer spannend.

De LEC blijft na drie weken nog redelijk bij elkaar. De top zes teams liggen met slechts twee punten uit elkaar. We zien alleen onderaan de lijst een kleine afsplitsing komen. Astralis en Team Vitality wisten beide slechts één keer te winnen in de zeven gespeelde games. Misfits Gaming een plekje erboven won er twee van de zeven en SK Gaming doet het weer iets beter met 3 uit zeven. Bovenaan de lijst staat nog steeds Rogue met zes winsten uit zeven games. Schalke 04 is op gelijke hoogte gekomen met G2 Esports met vijf uit de zeven games. Excel. MAD Lions en Fnatic volgen hun op de voet met vier uit de zeven games.

Op de vrijdag wist Schalke 04 de ongeslagen Rogue te verslaan. De game was spannend van begin tot eind en kon beide kanten op gaan. Abbedagge en Neon van Schalke 04 speelde een ijzersterke game en brachten hun team naar de winst. Op zaterdag werd de match of the week gespeeld tussen de grote rivalen G2 Esports en Fnatic. Het beloofde een spicy game te worden tussen de Fnatic en zijn oude teamleden Rekkles en Caps. En dat zagen we vanaf de eerste minuten gelijk terug. Beide teams gingen hard tegen hard. Vooral Bwipo van Fnatic had de game van zijn leven en mede door hem wist Fnatic de eerste klap uit te delen aan G2 Esports in de LEC.