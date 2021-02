EA beslist deze week over het lot van Anthem

Anthem, een zwarte bladzijde in de geschiedenis van BioWare en Electronic Arts. De uitgever beslist deze week of ze BioWare laten doorgaan met Anthem Next, of dat het project volledig wordt gestaakt.

Anthem Next of Anthem 2.0 is de Final Fantasy XIV: A Realm Reborn van de looter shooters. Althans, dat zou het moeten worden. Al anderhalf jaar zit BioWare in een soort incubatiemode betreft Anthem om de toekomst van de game opnieuw vorm te geven. Deze week maakt EA de beslissing of ze door mogen gaan met het project, of er mee moeten stoppen.

BioWare heeft op dit moment haar handen vol, maar niet per se met Anthem. Zoals we ondertussen weten verschijnt in mei de Legendary Edition van Mass Effect. Daarnaast weten we ook dat de ontwikkeling voor Dragon Age 4 enigszins voortgang boekt. En dan is de studio ook nog bezig aan een vervolg in de Mass Effect franchise, zoals ze afgelopen december lieten zien tijdens de Game Awards.

Het team dat werkt aan Anthem Next is op dit moment ongeveer 30 personen groot. BioWare heeft al aangegeven dat die grootte maar liefst verdriedubbeld moet gaan worden willen ze de game een toekomst geven. Dat zijn 60 personen extra die geplukt moeten worden van andere projecten, of ingehuurd moeten worden. Gaat EA hier mee akkoord, of vegen ze geflopte looter shooter voor eens en altijd van de baan?

Ons gevoel zegt dat Electronic Arts besluit om de game volledig in te pakken en ergens in een donkere kast op te bergen. Waarschijnlijk blijven de servers tijdelijk online voor de 5 spelers die iedere week nog even komen kijken. Alhoewel het niet ongebruikelijk is dat games terug naar de tekentafel gaan, zelfs na release. Lijkt BioWare het druk genoeg te hebben om ook de gefaalde looter shooter nog een rooskleurige toekomst te bieden. BioWare heeft iets goed te maken, maar niet met Anthem.