Apex Legends’ dialogen werken weer

Respawn Entertainment heeft een nieuwe hotfix voor Apex Legends Season 8 gelanceerd. Deze repareert een bug die velen stoorde. De hotfix zorgt er namelijk voor dat de interacties tussen de befaamde personages weer hoorbaar zijn!

Buiten de dialogen in Apex Legends die weer werken zijn er nog wat kleine fixes uitgevoerd. Deze dialogen waren ‘verkeerd uitgezet’, dus dat was geen moeilijke fix voor de ontwikkelaars. Er was ook nog een ongewilde buff voor Bloodhound in de game. Dit zorgde ervoor dat spelers twee keer ontdekt konden worden door de Bloodhound skill. Ook dit was een kleine fix, maar één die zeker niet overbodig was. Je kan nu dus maar 1 keer ontdekt worden door Bloodhound, zoals voorheen!

Mensen die over het algemeen veel Bloodhound spelen zullen ook wel gemerkt hebben dat er een foutje zat in de scans. Zo pakte de scan niet meer alle vijanden op, waardoor je deze over het hoofd zou kunnen zien. Ook weer geen game breaking bug, maar wel een fix die meer dan welkom is voor de balans binnen Apex Legends. Het nieuwe seizoen brengt veel veranderingen in Kings Canyon, wat vind jij van de veranderingen? Is het te minimaal, of juist precies genoeg?

Apex Legends February 10 Hotfix Patch Notes Players not being scanned by Bloodhound’s tactical if already scanned by a different Bloodhound’s tactical

Errors related to explosive holds on Kings Canyon

Various stability fixes

Re-enabled some dialogue that was wrongly disabled

Wat vind jij tot dusver van seizoen 8 van Apex Legends? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!