Review: Nioh 2 Remastered

Eerder vorig jaar begon mijn Souls game avontuur, middels heb ik al meerdere games uitgespeeld en ben ik met een aantal bezig. Twee van die games zitten in de Nioh Remastered Collection. Waar Nioh 2 mij als eerste heeft gekaptiveerd met een aantal toffe elementen.

De Nioh 2 Remastered versie is dus de tweede game binnen deze Playstation 5 collectie. De vorige keer heeft Jordy zich gewaagd aan het origineel. Dit keer mocht ik mij van Jordy begeven in de eindeloze lastige missies van Nioh 2. ”Het lukt je wel, je kan dit”, zei Jordy nog zo heel coulant. Iedereen in onze groep weet dan dat hij erop staat te popelen mij te horen schelden via de headset, want ja, goude komedie als iemand volledig door aan het flippen is, toch? Maar hey, samen hebben we al een flink aantal missies getrotseerd. We hebben merendeels van de game met zijn drietjes gespeeld, hier is de difficulty een flink stunk lastiger dan je zou denken. Wat vond ik en wat vonden wij van deze remaster? Lees het in onze review!

Een echte Souls like

Nioh 2 wordt door velen gezien als misschien wel de beste Souls like game, die niet gemaakt is door From Software, maar door Team Ninja. Een groep ontwikkelaars bekend van Ninja Gaiden! En in de eerste twee of drie missies was ik nog niet helemaal zeker van deze uitspraken, maar naderhand begon ik te bezwijken onder de geweldigheid die Nioh 2 is. Maar goed, even terug naar het begin! In het eerste deel speel je namelijk een volledig uitgeschreven personage. In dit tweede deel, zit dat net iets anders. Je kan namelijk jouw eigen personage maken. Je bent namelijk een hybride tussen mens en demoon, dit geeft jou de kracht om te shapeshiften naar een Yokai. Wat zijn Yokai? Dit zijn demonen, monsters, aangetaste mensen. Hieruit bestaat het grootste deel van je vijandelijk arsenaal. Je baant jezelf een weg door een Feodaal Japan, geteisterd door een tweestrijd van de echte wereld en de ‘Dark Realm’. Het verhaal zit vol intrigerende personages, humor, anime taferelen en vooral heel veel stijl.

De game is essentieel een Souls like. Dus alhoewel de game best story heavy kan zijn op momenten, is er ook keiveel lore om te achterhalen. Het verhaal wordt iets traditioneler verteld dan in bijvoorbeeld Dark Souls, maar dat is in dit geval maar goed ook. Het verhaal is dan ook gewoon eigenlijk best goed. Er is wel een duidelijke distinctie tussen de sterke personages, en alles wat daar beneden rondzwerft.

Blockendoos

Nioh 2 is een game met 3 belangrijke resources. Je hebt levenspunten, een soort mana bar (Ki) en je moet rekening houden met je Anima bar. Die laatste kan je gebruiken wanneer vijanden speciale aanvallen doen, zo kan je ze counteren. Ook kan je er gevaarlijke aanvallen mee doen door tijdelijk een Yokai vorm aan te nemen. Deze Yokai vorm kan je dan weer vinden door simpelweg Yokai te vermoorden en hun hart op te rapen. Dat counteren doen vijanden niet, maar ze doen wel veel blocken! Jordy noemt dan ook regelmatig de zelfbedachte term ‘blockendoos’ op, wanneer een vijand weer 200 zwaardslagen tegenhoud met zijn miezerige armpjes.

Maar goed, back to basics. Nioh 2 is best een build heavy game, als je mag verwachten van een Souls like. Je hebt heel veel verschillende wapens om uit te kiezen en om jouw build daar omheen te bouwen. Mijn favoriet moet toch wel de Hatchets en Switchglaive zijn, dit terwijl ik hier pas later naar gewisseld ben. Buiten dit alles heb je nog je bogen en geweren, waarmee je vijanden op hogere bergen, torentjes of als ze niet opletten even een hoofd minder kan geven. De combat in Nioh 2 is niet te omschrijven goed. Maar, dat had ik ook wel verwacht als spirituele opvolger van Ninja Gaiden.

Het is een vrij ingewikkeld combat systeem, dat door slimme controls heel sterk in elkaar valt. Je kan kiezen uit 3 stances die ieder anders werken. Deze stances wissel ik zelf regelmatig af tijdens gevechten. Buiten dat kan je vrij wisselen van wapens en kan je gebruik maken van je Yokai skills of je Yokai Form! Die Yokai skills komen dan ook weer in twintigvoud, want er zijn heel veel verschillende wapens en skills vrij te spelen in Nioh 2. Ik zou het hele combat systeem kunnen decoderen en morgen nog aan het typen zijn. Dus, neem maar van mij aan dat de snelle, flashy en ook soms tactische combat van Nioh 2 fantastisch is. Ik zou bijna durven zeggen dat dit het meest verslavende aan de game is, althans voor mij! Al die wapens kan je trouwens nog apart levelen en vervolgens kan je daar ook weer skills van kopen. Pfoe, ja het is me wat allemaal.

Buiten dat, is er nog iets dat Jordy mij al vrij snel geleerd heeft. Wanneer jij rake klappen uitdeelt, gaat je stamina bar (Ki bar) natuurlijk vrij snel leeg geraken. Maar, die balk loopt ook weer terug omhoog, in het wit. Is deze balk tegen het volle aan gelopen en druk je tijdig op R1 of op de dodge knop? Dan krijg je een groot deel van deze stamina gelijk weer terug. Niks voelt trouwens zo goed als shiften naar een Yokai, om vervolgens vijanden flinke klappen uit te delen als een demoon. Ik krijg hier heel erg dat bad-ass gevoel bij, dat ik kreeg tijdens het spelen van Devil May Cry!

Ook de boss fights zijn echt niet normaal tof. Vooral met meerdere mensen tegelijk. Het is echt een clusterf*ck soms met waar een zo’n boss naartoe vliegt met z’n aanval. Maar, desalniettemin voel je je fantastisch als je dan eindelijk ‘Mission Complete’ in je beeld ziet staan!

Shit, shortcut vergeten

Het level design in Nioh 2 is niet zo sterk als dat in bijvoorbeeld Dark Souls Remastered, maar het is zeer zeker niet slecht. Iedere missie die jij speelt heeft meerdere shortcuts, die wij ook wel eens lekker vergaten mee te pikken. Je werkt in deze game niet met Bonfires, maar Shrines. Bij een Shrine kan je levelen, Yokai skills wisselen, armor en wapens opofferen voor bonussen en meer! Het is de plek waar je Kodama zich het meest veilig voelen. Kodama? Ja, dit zijn kleine groene of paarse wezentjes die door de wereld staan te wachten tot jij ze mee neemt naar de Shrine. Verzamel ze allemaal voor een mooie trofee! De paarse Kodama, Sudama, zijn al aangepast aan de nieuwe wereld, geef ze een item en je krijgt er 2 terug! De maps zien er dan ook stuk voor stuk heel mooi uit. Van donkere werelden naar mooie kleurrijke bossen. Het level design in Nioh 2 is heel sterk.

Over de remaster

Ik heb de originele versie van Nioh 2 geprobeerd te spelen toen ik net mijn Playstation 5 had. Dit was nog voor dat we te weten kregen dat deze collectie eraan zat te komen. Het was best rough, want de balans tussen resolutie en frame rate was een beetje ‘off’ naar mijn gevoel. Om dit nu te spelen in 4K en met 60 frames per seconden, is een fantastische ervaring. Ik heb dan ook zelden tot nooit echte frame drops mogen ervaren. De game ziet er gewoon op en top scherp uit.

Wat ik het tofst vind aan deze hele titel, is het esthetische. Mijn god wat heeft Nioh 2 een overdosis aan stijl. Iedere cinematic, stukje armor of wapen, character animation. Alles klopt gewoon. Er is zoveel liefde gestopt in het maken van deze game, dat dit ook echt heel sterk op mij over komt.

Bijna perfect

Nioh 2 heeft ook een kleine dosis aan minpunten. Zo is het soms best onduidelijk wat je met bepaalde items kan en moet doen. Dit helpt niet als je ook constant nieuwe items vind. Ik zit soms eindeloos items op te offeren om maar weer ruimte te maken. Ik denk dat het werken met overduidelijke wapens en armor hier net iets sterker zou zijn geweest. Hoe bedoel ik dit? Nou, je vind vaak heel veel verschillende soorten wapens, dat zo verwarrend werkt dat je op een begeven moment echt niet meer weet wat je moet doen ermee. Welk wapen is beter? Ik raak soms volledig het overzicht kwijt. Misschien zou het beter zijn om hier in een volgend deel eens overheen te kijken. Hoe kunnen we zorgen dat het makkelijker is om het perfecte wapen voor jou te vinden? Ook heeft de game soms last van het vaak hergebruiken van content zoals maps. Maar, door de geweldige combat keek ik hier snel overheen.

Verdict

Nioh 2 Remastered is daadwerkelijk de beste manier om de één van de beste Souls likes te spelen. De game heeft daarentegen veel meer en veel snellere actie, want het is een Action RPG. Het is scherper en meer responsief dan het origineel en het is één van de beste online ervaringen die ik het afgelopen jaar heb gehad. Ik heb me kapot gelachen met m’n maten, als ik weer eens in het water viel omdat de camera een beetje verkeerd ging. Maar hoe dan ook. Als jij een Souls fan bent, van een uitdaging houdt of van een stevige RPG, dan is Nioh 2 Remastered de game die je gespeeld moet hebben de eerste helft van 2021.

