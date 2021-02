Fnatic beleefd een slecht weekend in de LEC

Fnatic beleefde een zeer slechte weekend tijdens de vijfde speelweek van de LEC. Op de vrijdag begon het al vrij slecht voor Fnatic. Tegen de laatste team op de ranglijst, Team Vitality, speelde Fnatic zeer slecht. Het leek wel een collectieve off-day voor het team. Team Vitality maakte daar grettig gebruik van om eindelijk weer een winst op te pakken. Een dag later tegen MAD Lions bleek het niet een off-day maar een off-weekend te zijn. Ook tegen MAD Lions speelde Fnatic beroerd en verloor terecht de game.

Zodoende kon de concurrentie voor Fnatic uitlopen en inhalen in de LEC. MAD Lions deed wat het moest doen en won van Fnatic en een dag eerder van Excel. Dit was voor MAD Lions genoeg om de derde plaats in handen te nemen. SK Gaming kwam met winst op Schalke 04 en Misfits Gaming op gelijke hoogte met Fnatic. Excel en Misfits Gaming hadden beide eveneens een slecht weekend. Excel verloor van MAD Lions en van Astralis. Misfits Gaming verloor van Rogue en nipt van SK Gaming. Astralis met de winst op Excel klom een plek op de ranglijst en staat nu op gelijke hoogte met Misfits Gaming. Team Vitality bungelt nog steeds onderaan maar volgt met één punt minder Astralis en Misfits Gaming.

Bovenaan de lijst waren er geen veranderingen. Zowel Rogue als G2 Esports wonnen beide games in de LEC afgelopen weekend. Rogue had een relatief simpele schema met als tegenstanders Team Vitality en Misfits Gaming. G2 Esports nam het op tegen Astralis en Schalke 04. Dit keer had G2 Esports alles volledig in eigen hand tijdens de twee games. Astralis werd na een langzame start vrij snel verslagen tijdens de midgame. Tegen Schalke 04 ging G2 Esports harder van start. Na de vorige game tegen Schalke 04 nam G2 Esports geen risico en maakte ze snel korte metten met het team dat hun eerder dit seizoen wist te verslaan.