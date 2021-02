Gran Turismo 7 uitgesteld naar 2022

Gran Turismo 7, dé racegame voor Playstation 5 is uitgesteld naar 2022. Dit laat een woordvoerder van Sony weten in een interview met GQ Magazine. De reden voor het uitstellen van de game is Covid-gerelateerd.

Gran Turismo 7 werd bijna een jaar geleden voor het eerst getoond tijdens de Playstation 5 Showcase. Enkele gameplay fragmenten en schitterend beeldkwaliteit gaven ons al een voorproefje. De game zou in 2021 moeten verschijnen, kregen we te horen. Helaas gaat dat niet meer gebeuren.

Het komt natuurlijk niet als een verrassing. Door Covid worden heel veel games uitgesteld. Vorig jaar zagen we dit al, maar zeker ook dit jaar. Veel ontwikkelaars zijn fysiek gesloten en laten medewerkers vanuit thuis werken aan hun projecten. Dat brengt natuurlijk wat nieuwe uitdagingen met zich mee. Hierdoor komt ook Gran Turismo 7 van Polyphony Digital iets achter te liggen. De game is namelijk uitgesteld naar 2022.

Ondertussen is Sony ook hard aan het werk om zoveel mogelijk Playstation 5 consoles op de markt te plaatsen. Eind december werden er in totaal al 4,5 miljoen Playstation 5 consoles verkocht. Dat zijn er meer dan in dezelfde tijd in 2013 met de Playstation 4. Er is dus een hoger aanbod, maar de vraag lijkt dit maal nóg hoger te zijn.

Een interessant perspectief wordt nog door Jim Ryan gedeeld over Playstation 5 spelers. De helft van alle Playstation 5 spelers op dit moment is nieuw op het Playstation Network. Ongeveer 25% van alle Playstation 5 spelers hebben hiervoor geen Playstation 4 gehad.