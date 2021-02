Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 naar Switch en Next-Gen

Tony Hawk is back again! De legendarische comeback van de Pro Skater franchise verschijnt dit jaar nog op Nintendo Switch, Playstation 5 en Xbox Series X. De Next-Gen versie verschijnt al in maart.

Het goede nieuws werd één dag voor de aankondiging door niemand minder dan Tony zelf op Twitter al een beetje verklapt. Hij plaatste een Tweet waarin hij vermeldde dat Crash Bandicoot 4 naar de Nintendo Switch komt. Maar hoe zit het met Pro Skater? Kan je iets voor me betekenen, Crash?

Niet alleen Activision reageerde op deze Tweet, maar ook het account van Crash Bandicoot zelf en het Twitter account van Nintendo of America. Het werd al snel duidelijk dat het om een aankondigingsstunt ging. Niet veel later volgde dan ook het goede nieuws.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 verschijnt op 26 maart al voor Playstation 5 en Xbox Series X. Spelers met een Digital Deluxe uitvoering op Playstation 4 en Xbox One mogen gratis upgraden. Indien je de standaard versie hebt, mag je upgraden voor €10. De Next-Gen versie bevat verschillende upgrades, waaronder 120 FPS gameplay in 1080P, Native 4K in 60 FPS, ruimtelijke audio en meer.

Pro Skater op de Switch

De Nintendo Switch versie van de game heeft nog geen release datum, maar verschijnt wel nog dit jaar. Uiteraard gaat deze variant er niet zo scherp uit zien als de Next-Gen versie. Om de fans op de Nintendo console alvast een idee te geven heeft IGN 3 minuten aan gameplay mogen delen. Het gaat hierbij om een B-roll video die door Activision is vrijgegeven.

Ondanks de overduidelijke limieten van de hybride console van Nintendo ziet deze versie er super gelikt uit. Vorig jaar speelde wij de comeback van Tony Hawk al op de Playstation 4. Wil je lezen wat wij er van vonden? Check hier dan onze review! Ga jij dit jaar aan de slag met de Switch of de Next-Gen versie?