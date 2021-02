Mortal Shell komt naar Playstation 5 en Xbox Series X

Mortal Shell, de hardcore RPG in de vorm van een souls-like komt naar Playstation 5 en Xbox Series X. De game was al verkrijgbaar voor PC en de vorige generatie consoles.

De upgrade van de game bevat alles wat de originele versie ook heeft, maar is speelbaar in 60 FPS met 4K resolutie en heeft een ultra hoge texture kwaliteit. Spelers die de game al hebben voor Playstation 4 of Xbox One krijgen een gratis Next-Gen upgrade. Playstation 5 spelers hebben ook extra DualSense functionaliteiten.

Indien je de game gaat spelen op een Xbox Series S heb je maar 30 FPS, maar wel een resolutie tot 4K. De game verschijnt al op 4 maart voor de volgende generatie consoles. De Playstation 4, Xbox One en PC versie is al verkrijgbaar.

Mortal Shell wordt gezien als een Souls-like. Dit betekend eigenlijk dat de game wordt geprezen om haar uitdagende moeilijkheidsgraad. De game is moeilijk en heeft interessante mechanieken om jezelf te beschermen tegen vijandelijke aanvallen. Het is een unieke kijk op de genre waarin al veel ontwikkelaars hebben geprobeerd om mee te snoepen van het succes van de Souls-games. Mortal Shell voegt een eigen unieke smaak toe aan deze bekende formule.

Ga jij aan de slag met de game op Playstation 5 of Xbox Series X? Of heb je de game al gespeeld? Vertel ons vooral wat jij er van vond! Benieuwd naar onze Souls ervaringen? Lees hier het eerste, en hier het tweede deel van onze Souls avonturen!