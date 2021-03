Elden Ring mogelijk uitgesteld naar 2022

Elden Ring, ooooooh Elden Ring. De langverwachte titel van Hidetaka Miyazaki laat volgens enkele bronnen nog iets langer op zich wachten dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Op dit moment gaat er een gelekte Elden Ring trailer rond via “online praatgroepen” zegt een bron. De trailer vermeld geen releasedatum. Naar verwachting wordt de trailer binnenkort onthuld voor het grotere publiek. De beelden die rond gaan zouden off-screen zijn en dus op een preview locatie genomen zijn. Mogelijk op kantoor van From Software of de uitgever zelf. Er wordt namelijk gesproken over de tekst Bandai Namco confidential in de beelden. Dit is tevens de reden waarom de bron, VGC, de beelden niet wilt tonen.

Ze delen wel enkele opvattingen uit de beelden die ze gezien hebben, welke eigenlijk ook confidential zijn, maar goed. Het gaat om een quote die voorkomt uit de trailer.

“I can only imagine what drives you to seek the Elden Ring,” luidt een stem in de trailer. “I suppose you can’t be talked into turning back. Very well then!”

Verder geeft VGC aan dat er gameplay wordt getoond waarin de speler het opneemt tegen een vuurspuwende draak en krijgen ze en glimp te zien van het open-world paardrijden. De combat moet voor Dark Souls fans heel erg bekend voorkomen.

Gelijktijdig met de geruchten over mogelijk nieuwe Elden Ring beelden, kondigde Microsoft een evenement aan voor 23 maart. Al snel begonnen fans te speculeren over een mogelijke vertoning tijdens dit evenement. Deze geruchten werden door Microsoft al snel van tafel geworpen. Geen nieuwe beelden tijdens Microsoft’s evenement op 23 maart dus.

Enkele bronnen die de gelekte beelden ook gezien hebben beweren zelfs dat de game niet meer in 2021 verschijnt. Elden Ring is intern al best vaak uitgesteld en vanwege de pandemie, het thuiswerken, lukt het niet om de game dit jaar nog af te krijgen.