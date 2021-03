Cloud9 vergroot de voorsprong in de LCS spring split

Cloud9 heeft wederom weer goede zaken gedaan in de LCS spring split. Afgelopen weekend kon het team meer afstand nemen van de andere teams. Er werd gewonnen van Golden Guardians en Evil Geniuses. Maar er werd ook gewonnen van directe concurrent 100 Thieves. De game tegen 100 Thieves was vooral in het begin spannend. Aan het begin van de midgame echter nam Cloud9 de regie volledig in eigen handen. Cloud9 domineerde 100 Thieves en gaf hun geen enkele ruimte meer om terug in de game te komen. Cloud9 heeft nu twee punten voorsprong op de teams die op nummer twee staan.

Twee teams achtervolgen de sterke Cloud9 in de spring split van de LCS. TSM en 100 Thieves delen nu beide de tweede plaats met een achterstand van twee punten. TSM begon het weekend sterk met een winst op Team Liquid. Daarna werd er gewonnen van CLG dat nog steeds onderaan de ranglijst staat met slechts twee gewonnen games. Met twee games gewonnen begon TSM aan hun derde game tegen FlyQuest. Echter wist FlyQuest verrassend TSM te verslaan waardoor TSM niet dichterbij Cloud9 kon komen. 100 Thieves bleef in eerste instantie in de buurt van Cloud9 door hun eerste twee games te winnen. Maar daarna was de game tegen Cloud9 die zij verloren en de achterstand groter werd.

Onder de top drie ligt de strijd voor plek vier tot en met zes wagenwijd open. Op deze drie plekken staan drie teams met een gelijke score. Dignitas, Evil Geniuses en Team Liquid hebben allemaal zeven gewonnen games. Zij lopen één punt achter op TSM en 100 Thieves. Maar daarentegen hebben ze wel een ruime marge van twee punten op hun achtervolger Immortals. Immortals op plek zeven met vijf punten wordt op hun beurt achtervolgt door FlyQuest met één punt. En helemaal onderaan de ranglijst vinden we twee teams die nog maar twee punten wisten te behalen. CLG en Golden Guardians kunnen zich praktisch al richten op de summer split met hun enorme achterstand.