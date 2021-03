Hunt: Showdown viert zijn derde verjaardag!

Hieperdepiep hoera voor één van de meest (in mijn mening) origineelste horror games! Een spel dat misschien wel iedere horror fanaat op zijn PC of console moet hebben. Gameplay, originaliteit, muziek en spanning, Hunt: Showdown heeft het allemaal.

Een spel met erg mooie graphics en ook nog eens een mooie art stijl. Hunt: Showdown is prachtig om naar te kijken. Vul dit aan met een thema nummer dat niet meer uit je hoofd gaat en je zit al helemaal in de vibe. Hunt: Showdown voegt meerdere spel onderdelen bij elkaar. Het is namelijk een Battle Royale waar je vecht om meerdere, dan wel niet alle, objectives in het spel. Spawn alleen of met teamgenoten in een map en ga op zoek naar bounty’s. Dit zijn gigantische monsters die ook nog eens pittig eng zijn. Om bij de bounty’s te komen moet je aanwijzingen zoeken, dit kan met een speciale gave. Alleen het andere team is dit natuurlijk ook aan het doen. Hoe jij bij je bounty komt is aan jou, mits je de tocht er naar toe wel overleeft met alle andere huiveringwekkende monsters.

Je kan op de stiekeme manier spelen met messen en sluipend. Zodat je zo min mogelijk geluid maakt en zo het andere team te snel te slim af bent of ze juist verrast met een sneak attack. Je kan natuurlijk ook guns blazing over de map lopen en het andere team overrompelen met brute kracht. Hoe je speelt is aan jou, als je het maar slim speelt. Probeer zo veel mogelijk aanwijzingen te vinden om zo snel bij het monster te komen. Een monster omleggen betekent geld, geld betekent een goede load out van wapens in je vorige game. Profit op profit dus! Stel je beste hunter samen en duik in het spel, het is zeker de moeite waard!

Tevens teased Hunt: Showdown een nieuw monster? Wij zijn benieuwd!